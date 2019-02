Δεν θα πιστεύετε ποια ταινία της δεκαετίας του '80 θα αποκτήσει σύντομα σίκουελ

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ της κωμωδίας "Coming to America" με πρωταγωνιστή τον Έντι Μέρφι αρχίζει να παίρνει «σάρκα και οστά», καθώς ανακοινώθηκε το όνομα του σκηνοθέτη.

Ο Κρεγκ Μπρούερ ο οποίος συνεργάζεται με τον Έντι Μέρφι στην ταινία του Netflix "Dolemite Is My Name" θα είναι ο σκηνοθέτης της συνέχειας της κλασσικής κωμωδίας του 1988. Έχει σκηνοθετήσει την πολυβραβευμένη δραματική ταινία "Hustle & Flow" και το remake του "Footloose".

Το πρότζεκτ θα υλοποιηθεί από την Paramount με τον Μέρφι να επιστρέφει ως πρίγκιπας Ακίμ, ο οποίος -στην πρώτη ταινία- ταξίδεψε από την πλούσια αφρικανική χώρα Ζαμούντα στο Κουίνς για να ξεφύγει από έναν γάμο που του έχουν επιβάλλει και να βρει μία σύζυγο που θα τον αγαπά γι' αυτό που είναι και όχι για τον τίτλο του.

Ο Κένια Μπάρις, έχει γράψει το προσχέδιο σεναρίου του σίκουελ, στο οποίο ο Ακίμ θα μάθει ότι έχει έναν γιο, του οποίου την ύπαρξη αγνοούσε και επιστρέφει στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον πιθανό διάδοχό του στον θρόνο της Ζαμούντα.

GALLERY 01 Έντι Μέρφι και Αρσένιο Χολ. Paramount







Ο Έντι Μέρφι θα είναι παραγωγός και οι Κέβιν Μίσερ και Κένια Μπάρις εκτελεστικοί παραγωγοί.



Ο Τζόναθαν Λεβίν, σκηνοθέτης των ταινιών "Warm Bodies" και "50/50" προηγουμένως, το 2017 είχε προσεγγιστεί για να σκηνοθετήσει το "Coming to America 2".



Η ημερομηνία πρεμιέρας του σίκουελ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2019.

Πηγή πληροφοριών: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων