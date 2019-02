Αυτοί είναι οι νικητές των βραβείων - Όχι των Όσκαρ... των Χρυσών Βατόμουρων! (pics&vids)

Είθισται κάθε χρόνο, μια ημέρα πριν την απονομή των Όσκαρ, να διεξάγεται μια άλλη, σαφώς πιο... ανεπίσημη τελετή.

Τα Χρυσά Βατόμουρα είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1980 και θεωρούνται τα αντι-Όσκαρ.

Τα βραβεία για τις χειρότερες ερμηνείες και ταινίες της χρονιάς, ανακοινώθηκαν μέσω βίντεο.

Οι υποψήφιοι και οι νικητές των Χρυσών Βατόμουρων ψηφίζονται διαδικτυακά από περίπου 1.000 μέλη της Ένωσης των Χρυσών Βατόμουρων, σε 24 χώρες, τα οποία ρίχνουν την ψήφο τους διαδικτυακά και πληρώνουν συνδρομή μέλους 40 δολάρια.

Μεγάλος «νικητής» αναδείχθηκε ο «Σέρλοκ Χολμς και Δρ. Γουάτσον» του Ίταν Κοέν, αποσπώντας τα βραβεία της Χειρότερης Ταινίας, Χειρότερης Σκηνοθεσίας και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Τζον Σ. Ράιλι.

Το τρέιλερ της ταινίας «Ο Χολμς και ο Γουότσον»:

Χρυσό Βατόμουρο Α’ Γυναικείου Ρόλου απέσπασε η κωμικός Μελίσα ΜακΚάρθι, η οποία έλαβε και το Βατόμουρο Μεταμέλειας καθώς της αναγνωρίστηκε το... ελαφρυντικό της υποψηφιότητάς της για Όσκαρ για την ταινία «Θα Μπορούσες Ποτέ να Με Συγχωρήσεις;»

Ιδού οι «μεγάλοι» νικητές:

Χειρότερη ταινία: Holmes & Watson

Χειρότερη Ηθοποιός: Melissa McCarthy, The Happytime Murders & Life of the Party

Βραβείο λύτρωσης για τα Χρυσά Βατόμουρα: Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Χειρότερος ηθοποιός: Donald J Trump, Death of a Nation & Fahrenheit 11/9

Χειρότερος β' αντρικός ρόλος: John C Reilly, Holmes & Watson

Χειρότερος β΄γυναικείος ρόλος: Kellyanne Conway, Fahrenheit 11/9

Χειρότερο ριμέικ: Holmes & Watson

Χειρότερος σκηνοθέτης: Etan Cohen για το Holmes & Watson Χειρότερο σενάριο – Fifty Shades Freed, Niall Leonard

