The Shed: Αν βρεθείτε στη Νέα Υόρκη μη χάσετε αυτό το πολιτιστικό κέντρο (pics)

Τα νεοϋορκέζικα αρχιτεκτονικά γραφεία Diller Scofidio + Renfro και Rockwell Group ολοκλήρωσαν το "The Shed", στις Hudson Yards, το οποίο έχει συρόμενη στέγη που μπορεί να μετακινηθεί για να δώσει έναν χώρο για κάθε είδους περφόρμανς.



Με εμβαδόν 18.500 τετραγωνικά, το "The Shed" είναι χώρος προσέλκυσης φιλότεχνων στο βόρειο τμήμα του Τσέλσι στη Νέα Υόρκη, και εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Hudson Yards. Το κέντρο, που εγκαινιάστηκε στις αρχές του Απρίλη, βλέπει την ογκώδη δομή-«γλυπτό», το "The Vessel" -αμφιλεγόμενο, για πολλούς- του Τόμας Χέδεργουικ.

Δείτε φωτογραφίες από το πολιτιστικό κέντρο στη gallery που ακολουθεί:

GALLERY 01 Με εμβαδόν 18.500 τετραγωνικά, το "The Shed" είναι χώρος προσέλκυσης φιλότεχνων στο βόρειο τμήμα του Τσέλσι στη Νέα Υόρκη. ASSOCIATED PRESS





Το "The Shed's Bloomberg Building" -όπως είναι η πλήρης επωνυμία του- θέλει να είναι ευέλικτο. Έχει τη δυνατότητα να «μεταμορφωθεί» ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των καλλιτεχνών που θα χρησιμοποιούν τον χώρο.



«Μια νέα ομάδα καλλιτεχνών θα έλθουν μέσα και θα βρουν καινούργιους τρόπους να χρησιμοποιήσουν το κτήριο, τρόπους που δεν φανταστήκαμε» είπε ο συνιδρύτρια του Diller Scofidio + Renfro, Ελίζαμπεθ Ντίλερ. «Καθώς θ' αρχίσουν να το χρησιμοποιούν, θα κουβεντιάζουν (το σχέδιο του κτηρίου) και θα βουν έναν σωρό διαφορετικά πράγματα να κάνουν» πρόσθεσε.



Επιπλέον, το The Shed έπρεπε να φιλοξενεί διάφορα είδη τεχνών κάτω από μία στέγη. Γι' αυτή τη διάσταση του εγχειρήματος, η Ντίλερ τόνισε ότι «οι τέχνες στη Νέα Υόρκη είναι απομονωμένες η μία από την άλλη: visual art, περφόρμανς, χορός, θέατρο, μουσική. Αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται οι καλλιτέχνες σήμερα. Αλλά, και τι θα συμβαίνει αύριο; Πώς θα σκέφτονται οι καλλιτέχνες μετά από μία δεκαετία, μετά από δύο, μετά από τρεις; Η μοναδική απάντηση είναι "δεν μπορούμε να ξέρουμε"».

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ