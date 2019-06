Release Athens 2019: Ώρες εμφάνισης για 7 και 8 Ιουνίου

Ξεκίνημα την Παρασκευή 7 Ιουνίου, με headliner τον Damian “Jr. Gong” Marley, ο πιο επιτυχημένος γιος του τεράστιου Bob Marley και κορυφαίος καλλιτέχνης της reggae παγκοσμίως, ο οποίος έρχεται με την πολυμελή μπάντα του για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Μαζί, οι Third World, ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα στην ιστορία της reggae μουσικής με τεράστιες επιτυχίες, δεν σταματούν να περιοδεύουν παραμένοντας πιστοί στις ρίζες.

Η Hollie Cook αποτελεί μία από τις πιο συναρπαστικές νέες φωνές της reggae αλλά και της pop σκηνής. Μαζί τους θα είναι και οι Gobey & P-Gial, μια από τις καλύτερες μπάντες της reggae σκηνής της χώρας και ο Junior SP σε ένα ειδικό dj set.

Το πρόγραμμα / Παρασκευή 7 Ιουνίου

23.00 Damian “Jr Gong” Marley

21.00 Third World

19.30 Hollie Cook

18.30 Gobey & P-Gial

17.00 Junior SP dj set

To Σάββατο 8 Ιουνίου υποδεχόμαστε μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της rock’n’roll μουσικής! Ο μοναδικός Iggy Pop θα είναι μαζί μας, για να αποδείξει πως παραμένει μία αστείρευτη πηγή ενέργειας, με ένα live show που συμπεριλαμβάνει όλες τις μεγάλες στιγμές της τεράστιας καριέρας του.

Μαζί του, οι James, μία από τις πιο αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού.

Οι Shame, μία από τις κορυφαίες νέες rock μπάντες της Μ. Βρετανίας, έρχονται για πρώτη φορά και μαζί, δύο από τις καλύτερες μπάντες της εγχώριας σκηνής. The Noise Figures και The Dark Rags μας βάζουν σε rock διάθεση νωρίς.

Δείτε στην gallery φωτογραφίες και το πρόγραμμα:

GALLERY 01 Το Release Athens 2019 επιστρέφει μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό από ποτέ







Το πρόγραμμα / Σάββατο 8 Ιουνίου

23.00 Iggy Pop

20.30 James

19.00 Shame

18.10 The Noise Figures

17.20 The Dark Rags

Μείνετε συντονισμένοι στην επίσημη σελίδα του φεστιβάλ αλλά και στα social media (Facebook, Instagram, Twitter) για όλες τις πληροφορίες και για συνεχή ενημέρωση.

Πώληση εισιτηρίων:

> Online: www.releaseathens.gr/tickets/ ♦ www.viva.gr/tickets/music/plateia-nerou/release-athens-2019/

> Tηλεφωνικά: 11876 ♦ Φυσικά σημεία: στα καταστήματα Reload Stores, Seven Spots, Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης – Evripidis Bookstores, στον πολυχώρο Yoleni’s Hellas (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ).

Να θυμίσουμε πως στην είσοδό σας στο φεστιβάλ θα σας δοθεί δωρεάν έγχρωμο αναμνηστικό hard copy εισιτήριο!