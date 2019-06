Summer Nostos Festival | Lisa Hannigan & s t a r g a z e στο ΚΠΣΝ στις 30 Ιουνίου

H Lisa Hannigan, αυτή η μυστηριώδης μορφή με την κρυστάλλινη φωνή που, όταν τραγούδησε για πρώτη φορά πλάι στον Damien Rice το 2001, έκανε τους πάντες να αναζητούν το όνομά της, έρχεται στο Summer Nostos Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την Κυριακή 30 Ιουνίου, μαζί με την περίφημη μουσική κολεκτίβα ευρωπαίων μουσικών κλασικής μουσικής s t a r g a z e.

H Ιρλανδή τραγουδίστρια – τη φωνή της την έχουμε ακούσει σε πολλά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σάουντρακ, μεταξύ των οποίων στη βραβευμένη με Όσκαρ μουσική της ταινίας Gravity– και οι ευρωπαίοι μουσικοί με τη μοναδική ικανότητα να εφορμούν από τις ρίζες τους στην κλασική μουσική για να «επισκεφθούν» με τον δικό τους τρόπο τραγούδια από την ποπ, φολκ, ηλεκτρονική μουσική, θα παρουσιάσουν νέες προσεγγίσεις τραγουδιών της Hannigan.





Ο τελευταίος της δίσκος ήταν το At Swim (με παραγωγό τον Aaron Dessner του συγκροτήματος The National) που κέρδισε αυτομάτως τους κριτικούς, με την εφημερίδα The Telegraph να γράφει «η φωνή της είναι ένα απίστευτο όργανο. Αντλεί τόσο από την όπερα όσο και από τη φολκ, με τρυφερότητα και οικειότητα». Χρειάστηκαν μόλις δύο εβδομάδες για να δημιουργήσει το πρώτο της άλμπουμ, τοSea Sew που ήταν υποψήφιο για το βραβείο Mercury, ενώ το 2012 κυκλοφόρησε το Passenger. Τον Μάιο του 2019 κυκλοφόρησε η ηχογράφηση της συναυλίας που έδωσε στο Δουβλίνο μαζί με τους s t a r g a z e.



H ζωή της είναι ταυτισμένη με τη μουσική, αφού μια από τις πρώτες αναμνήσεις που έχει είναι σε ηλικία τριών ετών να κάθεται στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και να τραγουδάει μαζί με τον αδελφό της το Conversation της Joni Michel που έπαιζε εκείνη τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Αργότερα στο σχολείο παθιάστηκε με τον Michael Jackson, μάλιστα το πρώτο άλμπουμ που αγόρασε με δικά της λεφτά ήταν το Bad, το οποίο άκουγε χορεύοντας όλη μέρα – ναι, αυτή η επιρροή είναι απολύτως αντίθετη από την πορεία που ακολούθησε η ίδια καλλιτεχνικά.

Όμως η φωνή που την έπεισε να γίνει και η ίδια τραγουδίστρια δεν ήταν άλλη από τη μεγαλειώδη της Μαρίας Κάλλας. Ήταν στην εφηβεία, έπαιζε διαρκώς ένα CD με κορυφαίες άριες της όπερας και εκεί κυριολεκτικά συγκλονίστηκε από την Casta Diva (από την όπερα Nόρμα). «Ήθελα να γίνω η νέα Μαρία Κάλλας» έχει εξομολογηθεί η Ηannigan στην εφημερίδα Guardian. «Το μεγαλύτερο όνειρό μου ήταν να τραγουδήσω στη Σκάλα ή στο Covent Garden. Χρόνια μετά συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί. Ακόμα όμως λατρεύω την Κάλλας». Μεγάλη είναι όμως και η επιρροή που της άσκησε μουσικά η Nina Simone–άλλη μια φωνή που άκουγε συνεχώς, κλεισμένη στο δωμάτιό της ως έφηβη.



Μαζί με την Lisa Hannigan έρχεται στο Summer Nostos Festival η δραστήρια ομάδα s t a r g a z e που ιδρύθηκε το 2013 από τον φημισμένο διευθυντή ορχήστρας Andre de Ridder. Τα μέλη της ομάδας, όλοι τους διακεκριμένοι μουσικοί, δεν λειτουργούν μόνο ως ορχηστρική κολεκτίβα, αλλά και ως επιμελητές που αναθέτουν και ενεργοποιούν πρότζεκτ σύγχρονης ποπ, ηλεκτρονικής και κλασικής μουσικής.

Ξεχωρίζουν στο σύγχρονο μουσικό στερέωμα για τις ευρείες συνεργασίες τους με σχήματα από διαφορετικές μουσικές αφετηρίες, καθώς και τις αναθέσεις και συναυλίες σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές μουσικές σκηνές και φεστιβάλ μουσικής. Οι s t a r g a z e παντρεύουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο τις επιρροές τους από τους Berio, Stockhausen και τους Beach Boys, συγκεντρώνοντας, με αναπάντεχη επιτυχία, σε έναν κοινό μουσικό τόπο ακούσματα και εντελώς διαφορετικά κοινά. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι του PEOPLE festival που συνδημιούργησαν στο Βερολίνο με μέλη των The Νational και των Bon Ιver ενώ έχουν παρουσιάσει τη μουσική τους στο αμερικανικό κοινό τρεις φορές, μετά από πρόσκληση της St Paul Chamber Orchestra’s Liquid Music Series, του Eaux-Claire Festival και της Symphony Space στη Νέα Υόρκη.



Έχουν συνεργαστεί με πλήθος καλλιτεχνών ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν οι συνεργασίες τους με τους Nils Frahm, Owen Pallett, Nicole Lizee, John Cale, Matthew Herbert, Anna Calvi, Soap&Skin, και Bryce Dessner (συνθέτη του soundtrack της ταινίας ‘The Revenant’).



INFO

Lisa Hannigan & s t a r g a z e

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Ώρα: 20.00

Summer Nostos Festival www.SNFestival.org

Είσοδος ελεύθερη



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προκρατήσεις για την εκδήλωση έχουν ολοκληρωθεί. Την ημέρα της εκδήλωσης, στις 18:15, θα λειτουργήσει σειρά αναμονής στον χώρο του Φουαγιέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου θα διατεθούν επιπλέον Δελτία Εισόδου για το κοινό. Σημειώνεται ότι στη σειρά αναμονής κάθε επισκέπτης μπορεί να πάρει έως δύο Δελτία Εισόδου.