Αλλαγή χώρου για το AthensRocks: Νέος χώρος, το Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ

Οι θρύλοι του thrash ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν το ελληνικό κοινό με ένα εντυπωσιακό show, όπως και στις δεκάδες στάσεις της παγκόσμιας περιοδείας τους!

Θέλοντας να τιμήσουμε τους Slayer και τους Έλληνες φαν και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις μιας εμφάνισης τέτοιου μεγέθους, το AthensRocks μεταφέρεται στο Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ “Νίκος Γκάλης”.

Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο 13 Ιουλίου, στο Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ “Νίκος Γκάλης” για να φωνάξουμε μαζί, για μία τελευταία φορά SLAYEEEEEER!

Τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά ενώ οι κάτοχοι των εισιτηρίων VIP και HIGH PRIORITY θα ενημερωθούν μέσω e-mail με τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρόσβασή τους στον χώρο.

SLAYER



12 Ιουλίου 1996. Το θρυλικό Rock of Gods φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους ηγέτες του thrash metal.

13 Ιουλίου 2019. 23 χρόνια -και μία ημέρα- μετά, το πρώτο AthensRocks δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να τους δει στο final show τους στο Γήπεδο Μπασκετ Νίκος Γκάλης!

Έπειτα από 37 χρόνια, το συγκρότημα που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο βιβλίο της metal μουσικής, κρεμάει τις κιθάρες του.

Από τον περασμένο Μάιο, όταν και ξεκίνησε η τελευταία παγκόσμια περιοδεία τους, οι Slayer προκαλούν σε κάθε τους live πανικό, με sold out show όπου και αν εμφανίζονται! Από το Σακραμέντο στις Η.Π.Α. μέχρι το Τεοτιχουακάν στο Μεξικό και από το Ρέικιαβικ στην Ισλανδία μέχρι τη Βιέννη στην Αυστρία, παντού, χιλιάδες fans φωνάζουν «Slaaaaayeeeeeeer» πιο δυνατά από ποτέ!

Η θρυλική μπάντα από την Καλιφόρνια δημιουργήθηκε το 1981από τους Kerry King, Jeff Hanneman, Tom Araya και Dave Lombardo. Θεωρείται μία από τις τέσσερις σημαντικότερες του thrash metal, μαζί με τους Metallica, Megadeth και Anthrax.

To ντεμπούτο άλμπουμ των Slayer κυκλοφόρησε το 1983 με τίτλο «Show No Mercy» και κόστισε μόλις 400 δολάρια. Άγγιξε, ωστόσο, τις 60.000 πωλήσεις!

Με τον ακραίο, καταιγιστικό και «δολοφονικό» ήχο τους, σε συνδυασμό με τους προκλητικούς στίχους τους για τη θρησκεία, τους serial killers, τον πόλεμο, τα βασανιστήρια και την τρομοκρατία -αρκετοί εκ των οποίων, μάλιστα, λογοκρίθηκαν και απαγορεύθηκαν το συγκρότημα έκανε αμέσως αίσθηση!

Το «Reign in Blood», που κυκλοφόρησε το 1986, χαρακτηρίστηκε ως το πιο «σκληρό» άλμπουμ όλων των εποχών, απογειώνοντας τη φήμη της μπάντας σε ολόκληρο τον κόσμο. Δικαίως συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα καλύτερα heavy metal άλμπουμ ever.

Oι Slayer έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 12 studio άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Repentless» (2015) και δύο live άλμπουμ. Τέσσερις φορές, μάλιστα, έχουν προταθεί για βραβείο Grammy, κερδίζοντας τις δύο από αυτές: Το 2007 για το τραγούδι «Eyes of the Insane» και το 2008 για το τραγούδι «Final Six».

Τον Μάιο του 2013 ο Jeff Hanneman έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους απανταχού λάτρεις του συγκροτήματος και όχι μόνο... Το μεγάλο κενό που άφησε πίσω του ανέλαβε να καλύψει ο Gary Holt.

Πριν, όμως, από περίπου έναν χρόνο, οι Slayer ανακοίνωσαν το τέλος με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, που ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παίζοντας την πιο επιθετική μουσική που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, με σχεδόν 3.000 συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας αμέτρητα βραβεία, κάνοντας εκατοντάδες εξώφυλλα και δυστυχώς βιώνοντας την απώλεια ενός εκ των ιδρυτικών μελών μας (του κιθαρίστα Jeff Hanneman), η εποχή των Slayer, ενός εκ των μεγαλύτερων thrash/metal/punk γκρουπ όλων των εποχών, φτάνει στο τέλος της».

Τότε, οι χιλιάδες θαυμαστές των Slayer στην Ελλάδα ευχήθηκαν το Farewell Tour τους να περιλαμβάνει μία στάση και στη χώρα μας, προκειμένου να τους απολαύσουν για μία τελευταία φορά live.



Η ευχή τους, λοιπόν, έγινε πραγματικότητα!

Ελάτε να φωνάξουμε μαζί… Slaaaaayeeeeeeer!

Για μία τελευταία φορά, στο πρώτο AthensRocks!

Στο φεστιβάλ που έρχεται να αλλάξει τα καθιερωμένα και να γίνει θεσμός!

Rotting Christ

Από την ιστορική, τελευταία εμφάνιση των Slayer στην Ελλάδα, δεν γινόταν να απουσιάζει το κορυφαίο ελληνικό metal συγκρότημα!

Οι Rotting Christ, η μπάντα που άλλαξε μια για πάντα την ιστορία του σκληρού ήχου, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, θα είναι το Σάββατο 13 Ιουλίου στο πρώτο της show στην Αθήνα μετά την κυκλοφορία του ολοκαίνουριου ''The Heretics''!

Οι Rotting Christ θα παίξουν, φυσικά, τραγούδια από όλο το φάσμα της δισκογραφίας τους και με τη γνωστή, καταιγιστική τους εμφάνιση επί σκηνής, θα μας προετοιμάσουν κατάλληλα για τον… τυφώνα Slayer στο AthensRocks!

Leprous

Ξεκινώντας στις αρχές της χιλιετίας στο Notodden της Νορβηγίας, οι Leprous έκαναν το δισκογραφικό τους ντεμπούτο το 2009, με το Tall Poppy Syndrome να λαμβάνει διθυραμβικές κριτικές και να στρέφει τα βλέμματα στους Νορβηγούς και να σηματοδοτεί την έναρξη μιας καριέρας που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί συμβατή. Έκτοτε, ακολούθησαν τα Bilateral (2011), Coal (2013), The Congregation (2015) και Malina (2017) ενώ ξεχωρίζει επίσης το Live at Rockefeller Music Hall (2016).

Πίσω από τους Leprous, οι ιδρυτές της μπάντας, Einar Solberg (φωνητικά, πλήκτρα) και Tor Oddmund Suhrke (κιθάρα) αναγνωρίζουν ετερόκλητες επιρροές στη μουσική τους από τους αγαπημένους τους Radiohead, Porcupine Tree, Massive Attack, Behemoth, Opeth. Στους δίσκους τους υπάρχουν στοιχεία των Pink Floyd, King Crimson και Tool που χρωματίζουν και prog-άρουν τους ήχους τους.

Άλλωστε, πρόκειται για μία μπάντα που δεν μπορεί να καταταγεί σε ένα μονάχα μουσικό είδος και ούτε το επιθυμεί. Η μουσική τους, μία μίξη μελαγχολικής ατμόσφαιρας, μελωδικών φωνητικών και δυνατών στίχων, συνεχώς εξελίσσεται και κάθε τους κυκλοφορία επαναπροσδιορίζει την ουσία του prog metal και τους καθιστά πρωτοπόρους του είδους.

Οι live εμφανίσεις τους ξεκίνησαν στο πλευρό του επίσης Νορβηγού Ihsahn, η συμμετοχή του οποίου ξεχωρίζει και στις κυκλοφορίες των Leprous. Μάλιστα, ο Einar Solberg συνοδεύει ακόμη τους θρυλικούς black metal Emperor στα live τους!

Η ανοδική τους πορεία τους βρίσκει σε επιτυχημένες headline εμφανίσεις, σε prog φεστιβάλ ενώ λίγες ημέρες πριν την εμφάνιση στο AthensRocks μαζί με τους Slayer, τους Rotting Christ και τους Suicidal Angels, κάνουν μία στάση στο Download Festival της Μαδρίτης, με headliners τους Slipknot και μαζί τους τους Amon Amarth και Stone Temple Pilots.

Suicidal Angels



Suicidal Angels! Η πιο επιτυχημένη thrash metal μπάντα της Ελλάδας προστίθεται στο line up του AthensRocks και προετοιμάζεται για ένα live εκρηκτικό!



Η ιστορία των Ελλήνων εκπροσώπων του oldschoolthrash σίγουρα δεν είναι άγνωστη σε κανένα! Ξεκινώντας το 2001, το συγκρότημα του, έφηβου τότε, Νίκου Μελισσουργού έστρεψε ξανά τα βλέμματα σε μία σκηνή που εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα ήταν «υπό εξαφάνιση». Τρία χρόνια αργότερα, οι Suicidal Angels κυκλοφορούν το πρώτο τους EP, “Bloodthirsty Humanity” ενώ το 2007 η καλιφορνέζικη OSM Records αναλαμβάνει το πρώτο τους album, “Eternal Domination”. Από τότε, έχουν ακολουθήσει πέντε ακόμη albums, εμφανίσεις σε κορυφαία festival του χώρου (Wacken, Graspop, Copenhell) και φυσικά περιοδείες στο πλευρό κορυφαίων ονομάτων της thrash όπως Kreator, Exodus και Sodom!



Το 2010, εμφανίζονται στο Sonisphere με τους Big Four. Εννιά χρόνια αργότερα, οι Suicidal Angels ετοιμάζονται να βρουν τους Slayer ξανά, αυτή τη φορά στην σκηνή του πρώτου AthensRocks! Το ερώτημα είναι το εξής: is the moshing crew ready?

