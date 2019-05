Ο πιο τρομακτικός κλόουν στο σύμπαν, επιστρέφει 27 χρόνια αφότου μια ομάδα παιδιών είχε σταματήσει τη δολοφονική του μανία.

Ενήλικες πλέον, οι πρώην φίλοι, γυρίζουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους το Derry για να σταματήσουν για μια ακόμα φορά τον Pennywise που θέλει να σκορπίσει και πάλι τον τρόμο και τον θάνατο.

Στο πρώτο teaser trailer, του "It: Chapter Two" (συνέχεια του βασισμένου στο βιβλίο του Stephen King "It", που είχε προβληθεί το 2017), πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Jessica Chastain, η ηρωίδα της οποίας γυρίζει στο πατρικό της σπίτι.

