Ανασκόπηση 2018: Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή βίντεο στην Ελλάδα και τον κόσμο

Οι λίστες «YouTube Rewind» καταρτίζονται με βάση διάφορους παράγοντες. Αυτοί είναι:

Οι προβολές (views)

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων (shares)

Τα σχόλια

Τα likes

Αυτά είδαμε στην Ελλάδα

Στην κατάταξη των κορυφαίων μουσικών βίντεο, στην κορυφή βρίσκεται το «Λιώμα» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ ακολουθούν το «Φώναξέ με» του Ηλία Βρεττού και το «Αγαπώ σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στην κορυφή της λίστας με τις δέκα ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις στα μη-μουσικά βίντεο, βρίσκεται ο Manos με το βίντεο «Άντε Γειά».

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μάρκος Σεφερλής με την παράσταση «Άλλος για Survivor», ενώ η ταινία «Γεύση της Αγάπης» της Lacta βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Αναλυτικά το Top - 10 των μουσικών βίντεο (όπως τα βρίσκεις γραμμένα στο YouTube) είναι:

Κωνσταντίνος Αργυρός - Λιώμα - Official Music Video

Ηλίας Βρεττός - Φώναξέ Με - Official Video Clip 2018

Γιώργος Μαζωνάκης - Αγαπώ Σημαίνει (Official Video Clip)

SNIK - MEDUSA (Official Music Video) (Prod. By BretBeats)

Eleni Foureira - Fuego - Official Music Video

Γιάννα Τερζή - Όνειρό Μου | Eurovision 2018 Greece - Official Lyric Video

SUPER SAKO feat. Panos Kiamos & Bo - Thelo Na Se Xanado (Official Video)

Ηλίας Καμπακάκης - Στα χίλια χρόνια μια φορά | Ilias Kampakakis - Sta xilia xronia mia fora

Νίκος Οικονομόπουλος - Δε Σ' Αγαπάω

Ελένη Φουρέιρα - Καραμέλα | Αιγαίο SOS OST - Official Music Video

Top 10 trending Μη-μουσικά βίντεο (όπως τα βρίσκεις γραμμένα στο YouTube) είναι:

Manos - Άντε Γεια (Official Video Clip)

«Άλλος για Survivor»- (Μάρκος Σεφερλής - Δελφινάριο 2017)

Lacta - Η γεύση της αγάπης - Η ταινία (The Taste of Love)

Οι πιο τελειωμένες κατηγορίες μεθυσμένων!

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ! (Βίντεο Αντιδράσεις #12)

ΗΜΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ!! (Fortnite: Battle Royale #2)

Ο πιο χαλαρός μαθητής του 2018 | Luben TV

Δώσε ένα μήνυμα στον ΠΡΩΗΝ σου!

Τα λάθη που κάνουν τα κορίτσια- Sissy Christidou

ΜΟΥ ΤΗ ΣΠΑΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ!

Ο πλανήτης είδε αυτά τα βίντεο το 2018

Η λίστα με τα παρακάτω βίντεο βγήκε με βάση τον χρόνο που οι χρήστες αφιέρωσαν για να τα παρακολουθήσουν, να τα κοινοποιήσουν, να τα σχολιάσουν και να δηλώσουν ότι τους αρέσουν.

Κορυφαία βίντεο της χρονιάς (όπως τα βρίσκεις γραμμένα στο YouTube) είναι:

Η πρώτη δεκάδα έχει ξεπεράσει συνολικά τις 673 εκατομμύρια προβολές.

To Our Daughter

Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

we broke up

Walmart yodeling kid

Do You Hear “Yanny” or “Laurel”? (SOLVED with SCIENCE)

Portugal v Spain – 2018 FIFA World Cup Russia™ – MATCH 3

Build Swimming Pool Around Underground House

Cobra Kai Ep 1 – “Ace Degenerate” – The Karate Kid Saga Continues

Behan Bhai Ki School Life – Amit Bhadana

Τα κορυφαία μουσικά βίντεο για το 2018 (όπως τα βρίσκεις γραμμένα στο YouTube) είναι:

Te Bote Remix – Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B

Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

Ozuna x Romeo Santos – El Farsante (Remix) (Video Oficial)

Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama (Video Oficial)

El Chombo – Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

Drake – God’s Plan

Reik – Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

Vaina Loca – Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)