iPhone 11: Αυτά είναι τα νέα κινητά της Apple - Οι τιμές και τα χαρακτηριστικά τους (pics)

Η κάμερα του πλέον περιλαμβάνει έναν wide και ένα ultra wide φακό αντί για έναν telephoto που πολλοί υπολόγιζαν πριν ανακοινωθεί με τον κάθε φακό να είναι στα 12 MP. Οι χρήστες λοιπόν έχουν την δυνατότητα να κάνουν παραμετροποίηση στις λήψεις τους την ίδια στιγμή. Επίσης υπάρχει ένα νέο night mode το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα και δίνει φωτεινότητα στις φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ενώ παράλληλα έχουμε και επόμενης γενιάς Smart HDR.

Το QuickTake είναι ένα νέο βίντεο χαρακτηριστικό που κάνει ακόμη ευκολότερη την λήψη φωτογραφιών πατώντας παρατεταμένα το κουμπί της κάμερας. Το βίντεο είναι ποιότητα 4K στα 60 fps καθώς επίσης έχουμε τα χαρακτηριστικά slo-mo και time lapse.

H εμπρόσθια κάμερα έχει αναβαθμιστεί στα 12 MP με μια ευρυγώνια υποστήριξη λήψεων selfies. Επίσης μπορεί να κάνει καταγραφή 4K βίντεο στα 60 fps και να δώσει και slow mo βίντεο.

Στο θέμα των χρωμάτων το iPhone 11 έρχεται σε 6 χρωματισμούς συμπεριλαμβανομένων των black, white, red, purple, green, και yellow. Το iPhone 11 έχει ένα νέο τελείωμα στο αλουμίνιο του με την Apple να λέει πως είναι πιο ανθεκτικό από ποτέ.

Επίσης η συσκευή υποστηρίζει Dolby Vision audio.

Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει ο νέος A13 Bionic επεξεργαστής για τον οποίο η Apple αναφέρει πως είναι ο γρηγορότερος επεξεργαστής που υπάρχει αυτή την στιγμή στην αγορά σε μια mobile συσκευή. Στο θέμα της αυτονομίας η συσκευή έχει 1 ώρα μεγαλύτερη αυτονομία από το iPhone XS.

Δείτε στην gallery το νέο iPhone 11:

GALLERY 01 Το νέο επίσης iPad συνδέεται με τον Smart Connector που σημαίνει πως θα είναι πλήρως συμβατό με το Έξυπνο πληκτρολόγιο της Apple. Η εταιρεία επίσης ανακοίνωσε πως το νέο iPad θα κάνει πλήρη χρήση του iPadOS με το που βγει από το κουτί του. Αυτό σημαίνει πως θα έχει μια ανασχεδιασμένη Κεντρική Οθόνη, υποστήριξη Apple Pencil και πολλά ακόμη. AP













H τιμή εκκίνησης της συσκευής είναι στα $699, δηλαδή κατά $50 πιο οικονομικό από το iPhone XR.

Στην φωτογραφία που ακολουθεί οι τιμές του iPhone για κάθε μοντέλο:

Δείτε εδώ την παρουσίαση του iPhone 11:

Apple Watch Series 5

Η Apple την Τρίτη ανακοίνωσε το Apple Watch Series 5. Εξωτερικά η συσκευή μοιάζει με τον προκάτοχο της αλλά έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει. Ίσως αυτό που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα είναι η ικανότητα να έχει μια always on οθόνη για πρώτη φορά με το Apple Watch να μην “κοιμάται” ποτέ.

Άλλα χαρακτηριστικά της σειράς 5 του Apple Watch συμπεριλαμβάνουν μια ενσωματωμένη πυξίδα, διεθνή κλήση βοήθειας ενώ είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλώσιμο αλουμίνιο. Η αυτονομία του Apple Watch Series 5 και παρά την νέα always on οθόνη παραμένει στις 18 ώρες και έτσι κάποιος μπορεί να έχει μια πλήρη μέρα αυτονομίας χωρίς φόρτιση.

Το Apple Watch Series 5 θα ανοίξει τις προ παραγγελίες του σήμερα και επίσημα λανσάρεται στην αγορά στις 20 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικά μοντέλα με βάση το σασί τους συμπεριλαμβανομένων ενός από Τιτάνιο, ενός από Κεραμικό υλικό και ένα νέο μαύρο από ανοξείδωτο ατσάλι ως Hermes έκδοση.

Η τιμή εκκίνησης του είναι στα $399 για την GPS έκδοση, $499 για την Cellular ενώ η Apple κρατάει στην αγορά και το Apple Watch Series 3 με μια τιμή εκκίνησης στα $199. Η Apple Watch Series 4 σειρά αποσύρεται από την αγορά.

Νέο 7ης γενιάς 10.2 ιντσών iPad

H Apple σήμερα και επίσημα ανακοίνωσε ένα νέο iPad. Το νέο 7ης γενιάς iPad έρχεται με μια Retina οθόνη στις 10.2 ίντσες.

Σύμφωνα με την Apple η οθόνη έχει 3.5 εκατομμύρια pixels ενώ στην καρδιά του νέου αυτού tablet χτυπάει ο A10 Fusion επεξεργαστής. Αυτό το κάνει 2 φορές γρηγορότερο από το καλύτερο PC στην αγορά αυτή την στιγμή.

Το νέο επίσης iPad συνδέεται με τον Smart Connector που σημαίνει πως θα είναι πλήρως συμβατό με το Έξυπνο πληκτρολόγιο της Apple. Η εταιρεία επίσης ανακοίνωσε πως το νέο iPad θα κάνει πλήρη χρήση του iPadOS με το που βγει από το κουτί του. Αυτό σημαίνει πως θα έχει μια ανασχεδιασμένη Κεντρική Οθόνη, υποστήριξη Apple Pencil και πολλά ακόμη.

Η συσκευή επίσης είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Η τιμή εκκίνησης του είναι στα $329 και θα κάνει επίσημο ντεμπούτο στην αγορά στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Apple TV+

Κατά την διάρκεια του “By Innovaton Only” event η Apple έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την επερχόμενη συνδρομητική της υπηρεσία Apple TV+.

H streaming υπηρεσία αυτή ταινιών και σειρών θα συμπεριλαμβάνει σειρές όπως τα See, The Morning Show, Dickinson, και πολλά ακόμη. Η εταιρεία μάλιστα σήμερα επί σκηνής παρουσίασε το πρώτο trailer της σειράς See, με πρωταγωνιστή τον Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman).

To πρώτο πρωτότυπο περιεχόμενο της υπηρεσίας θα γίνει διαθέσιμο την 1η Νοεμβρίου. Η εταιρεία ανέφερε πως θα προσθέτει νέες σειρές κάθε μήνα. Η υπηρεσία θα γίνει διαθέσιμη σε περισσότερες από 100 χώρες κατά το λανσάρισμα της.

Η συνδρομή θα είναι στα $4.99 το μήνα με Family Sharing που θα δίνει πρόσβαση σε όλη την οικογένεια με έναν μόνο λογαριασμό.

Επιπλέον αν κάποιος αγοράσει ένα νέο iPhone ή iPad ή Mac τότε θα έχει αυτή την υπηρεσία για ένα ολόκληρο χρόνο εντελώς δωρεάν.

Πηγή: appleworldhellas.com

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Μίκαελ Σουμάχερ: Αποκάλυψη «βόμβα» για την κατάσταση της υγείας του

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»