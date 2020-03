Θεσσαλονίκη: Γενικός χειρουργός σχεδίασε μάσκες νανοτεχνολογίας για τον κορονοϊό

«Γίναμε πρωταγωνιστές επιστημονικής ταινίας», σιγοψιθυρίζει σε μια προσπάθεια να περιγράψει τον «φόβο για τον αόρατο κίνδυνο, που πλέον φαίνεται πως ελλοχεύει παντού». Στο προσκήνιο, εκτός από τον covid-19 έρχονται πλέον και οι ελλείψεις στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, που «μεγεθύνουν ακόμα περισσότερο» όπως λέει, μέρα με τη ημέρα, «την ανησυχία των συναδέλφων του, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού, που δίνουν καθημερινό αγώνα στην πρώτη γραμμή».

Ο γενικός χειρουργός, κάτοχος μεταπτυχιακού στις Νανοεπιστήμες από το Φυσικό του ΑΠΘ, δεν έμεινε άπραγος. Αποφάσισε να ενεργήσει και μάλιστα άμεσα και με πρωτότυπο τρόπο. Σχεδίασε και προχώρησε στην κατασκευή «χειρουργικών μασκών, επαναχρησιμοποιούμενων, επιστρατεύοντας μεθόδους νανοτεχνολογίας, σε συνδυασμό με την τεχνολογία αιχμής της τρισδιάστατης εκτύπωσης», προκειμένου να βοηθήσει -όσο αυτό είναι εφικτό- τους συναδέλφους του και το νοσηλευτικό προσωπικό, να προστατευτούν από τον covid-19.

«Στην πραγματικότητα, όλες οι ιδέες προκύπτουν από μια ανάγκη. Έτσι και τώρα, ζήσαμε κάτι που δεν περιμέναμε. Ένας ιός, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα δεινά που έφερε στην κοινωνίας μας, οδήγησε στο να εξαφανιστούν αγαθά που θεωρούσαμε δεδομένα. Ξυπνήσαμε μια μέρα και η ζωή μας είχε αλλάξει σαν να ήμασταν πρωταγωνιστές σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πανελλήνια, γίναμε μάρτυρες της εξαφάνισης χειρουργικών μασκών και αντισηπτικών», εκμυστηρεύεται ο Πέτρος Μπαγγέας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αυτές οι σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, τον έθεσαν σε εγρήγορση και, όπως επισημαίνει, έχοντας ήδη την απαιτούμενη εμπειρία από την κατασκευή χειρουργικών εργαλείων με αντιμικροβιακές ιδιότητες, προσπάθησε να κάνει κάτι παρόμοιο. «Στόχος μου», εξηγεί», «(είναι) η κατασκευή ειδών προστασίας (μάσκες - γυαλιά) πολλαπλών χρήσεων με αντιμικροβιακές και αντιϊκές ιδιότητες. Ήδη, σε επίπεδο έρευνας, εφαρμογές νανοτεχνολογίας έχουν ριχτεί στην μάχη εναντίον του Covid-19. Προσωπικά, ο λόγος που ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια, ερευνητικά, με τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας είναι ότι θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα της σύγχρονης ιατρικής. Έτσι δημιούργησα τη μάσκα με ονομασία "PROtair33"και η εκτύπωση της μάσκας, έγινε σε συνεργασία με εταιρεία στην Θεσσαλονίκη».

Ο βαθμός προστασίας που προσφέρει η μάσκα "PROtair33", όπως επισημαίνει ο κ. Μπαγγέας, είναι κατά πολύ μεγαλύτερος συγκριτικά με μια απλή μάσκα. «Η μάσκα αποτελείται από δύο μέρη. Ένα εξωτερικό (λευκό) και ένα εσωτερικό(πράσινο). Στο εσωτερικό στέλεχος της μάσκας προσαρμόζεται φίλτρο τύπου N95 με ειδική επεξεργασία επίστρωσης νανοσωματιδίων. Το εξωτερικό περίβλημα είναι επιστρωμένο επίσης με νανοσωματίδια, που -όπως και στην περίπτωση κατασκευής των χειρουργικών εργαλείων- έχει αντιπροσκολλητικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Το υλικό της μάσκας είναι πολυλακτικό όξύ (PLA), το οποίο είναι ένα πολυμερές βιοσυμβατό, βιοαποικοδομήσιμο και μπορεί να αποστειρωθεί εύκολα. Το μεγάλο προτέρημα αυτού του υλικού είναι ότι προσφέρει μια επιφάνεια εχθρική για την προσκόλληση μικροβίων και ιών, γνωστών στην επιστημονική κοινότητα ήδη από την δεκαετία του 1980».

Η μάσκα, στην πλήρη εκδοχή της με τη νανοεπίστρωση, προσφέρει ιδιότητες που απευθύνονται για προσωπικό νοσοκομείου και όχι για απλή χρήση, σύμφωνα με τον κ. Μπαγγέα και αυτό διότι «η προστασία που προσφέρει είναι μεγάλη και υπερβολική για προστασία σε επίπεδου γενικού πληθυσμού. Στην παρούσα φάση, όμως, η απλή μη επιστρωμένη μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζικά από τον οποιοδήποτε», διευκρινίζει.

«Κάθε νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα πλέον, να έχει 2-3 εκτυπωτές και να παράγει μάσκες και είδη προστασίας που θα καλύπτουν της ανάγκες του, στα πλαίσια φιλοσοφίας τύπου "do it yourself". Όσον αφορά σε επίπεδο προϊόντος, ξεκάθαρα η αναπαραγωγή του πρωτοτύπου μπορεί να γίνει άμεσα με τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές κατασκευής βιομηχανικών ειδών», υπογραμμίζει ο γενικός χειρουργός και αναφερόμενος στο κόστος λέει πως «στο πρωτότυπο μας, έχω χρησιμοποιήσει φίλτρο Ν95. Σίγουρα, αυτό που κοστίζει δεν είναι η μάσκα αλλά το φίλτρο. Το κόστος του πρωτοτύπου άλλωστε δεν ξεπέρνα το κόστος μιας αντίστοιχης συμβατικής μάσκας. Το όφελος όμως, από τις ιδιότητες της μάσκας και από το γεγονός ότι είναι επαναχρησιμοποιούμενη είναι πολλαπλάσιο».

