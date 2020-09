Huawei: Γιατί το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο

Στην «αντεπίθεση» δείχνει να θέλει να περάσει η Huawei με τον κινεζικό κολοσσό να επιδιώκει να δείξει στην Ευρώπη ότι η Γηραιά Ήπειρος θα πρέπει να σταθεί πίσω από τις αξίες της και να μην ενδώσει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά το θέμα του 5G.

Χαρακτηριστικό δείγμα της προσπάθειας της Huawei αποτελεί πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο του Abraham Liu, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του κινεζικού κολοσσού στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο γνωστό ειδησεογραφικό site, Politico. Το άρθρο τιτλοφορείται «Europe, your future is at stake» (Ευρώπη, το μέλλον σου είναι σε κίνδυνο) με τον κ. Liu να υποστηρίζει ότι η Γηραιά Ήπειρος θα αντιμετωπίσει σημαντικά ζητήματα από τα προβλήματα που δημιουργούν στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και στην προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας, το αμερικανικό εμπάργκο κατά της Huawei.

Ο κ. Liu επισημαίνει ότι η Huawei θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ευρωπαϊκή εταιρεία, δεδομένου ότι έχει 20ετή παρουσία στην περιοχή, απασχολεί 14.000 εργαζόμενους σε ολόκληρη την ήπειρο, συνεισφέρει ετησίως 16 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταβάλει 1,6 δισ. σε άμεσους φόρους. Επιπλέον, προσθέτει ότι η Huawei σκοπεύει να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις όσον αφορά τη δημιουργία εργοστασίων παραγωγής προϊόντων που θα έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Στο άρθρο επισημαίνεται ότι οι αμερικανικές απαγορεύσεις μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις, ενώ τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρουσιάσει αποδείξεις για τις κατηγορίες κατά της Huawei. Σημειώνει δε ότι η Huawei δεν έχει παρουσία στις ΗΠΑ, άρα πως μπορεί να αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ επισημαίνει ότι οι συσκευές της βασίζονται σε λογισμικό αμερικανικών εταιρειών. Και γενικότερα τονίζει ότι οι μέχρι τώρα έλεγχοι δεν έχουν δείξει ότι η Huawei αποτελεί πρόβλημα για την ασφάλεια οποιασδήποτε χώρας.

