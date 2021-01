Κορίνα Ντιλενιάν: Από την πίστα του τραγουδιού, σε εκείνη του gaming (pics+vids)

Ποια είναι η Κορίνα Ντιλενιάν και πώς κατάφερε να κερδίσει τη gaming κοινότητα; Η παρουσιάστρια του «Game R1» μιλά στο Newsbomb.gr

Η βιομηχανία του gaming συνεχώς αναπτύσσεται και κερδίζει όλο και περισσότερους fans. Δεν είναι τυχαίο πως το 2020 «έκλεισε» με τα επίπεδα τζίρου να είναι ακόμα μεγαλύτερα σε σχέση με το 2019, με τα συνολικά έσοδα των εταιρειών να ανέρχονται σε 174,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως στις περισσότερες χώρες του κόσμου, έτσι και στην Ελλάδα, τα video games έχουν ανοδικές πωλήσεις. Η αλήθεια είναι πως στο μυαλό τους οι περισσότεροι έχουν το gaming ως ανδρικό… σπορ. Δεν είναι ότι πιο σύνηθες να βρεις μία γυναίκα που να κρατά το ποντίκι ή το χειριστήριο και να «καίγεται» με τις ώρες μπροστά από μία οθόνη. Σε όλους τους κανόνες όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις και στην περίπτωση αυτή, η εξαίρεση ονομάζεται Κορίνα Ντιλενιάν.

Παρουσιάστριες υπάρχουν πολλές, πόσες όμως έχεις δει να ασχολούνται με το gaming; Η 30χρονη όχι απλώς έχει επαφή με το αντικείμενο, αλλά συνδυάζει παρουσία και γνώσεις στην εκπομπή «Game R1» που προβάλλεται στην Cosmote TV. Με ρίζες από την Αρμενία και τον Πόντο, η ξανθιά καλλονή μας αποκαλύπτει τις… πίστες που έχει περάσει στη ζωή της, μέχρι και σήμερα.

1η πίστα: Οι σπουδές

«Πάντα μου άρεσαν τα μαθηματικά και ό,τι έχει να κάνει με τη φυσική. Τελικά πέρασα λογιστική στη Χαλκίδα και αφού τελείωσα τη σχολή, ασχολήθηκα με το αντικείμενο σε φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε μία φαρμακευτική ως Key Account Manager.

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Photo 2/4 Photo 3/4 Photo 4/4

2η πίστα: Η μουσική, το «The Voice» και το τραγούδι

«Από πάντα μου άρεσε η μουσική. Πολύ μικρή έκανα για μερικά χρόνια ωδείο, όμως ουσιαστικά ασχολήθηκα αρκετά χρόνια μετά. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου, πήγα στη Λαμία και εκεί φτιάξαμε ένα γκρουπ με το όνομα «La-Moya», όπου ήμουν η τραγουδίστρια. Παίζαμε σε αρκετά μαγαζιά ροκ μουσική μόνο, καθώς τα ελληνικά δεν τα μπορώ καθόλου.

Όταν έφυγα από τη Λαμία άφησα το γκρουπ αναγκαστικά, και στην Αθήνα προσπάθησα να κάνω κάτι μόνη μου. Ο φίλος μου, έκανε αίτηση για να μπω στο «The Voice» το 2017 χωρίς να το γνωρίζω. Με πήραν τηλέφωνο, το δοκίμασα, μπήκα στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου και έφτασα μέχρι το 3ο Knockout. Ήταν μία υπέροχη εμπειρία.

Στη συνέχεια έκανα κάποια live μόνη μου και τα τελευταία χρόνια είμαι τραγουδίστρια στο συγκρότημα ‘’Stellars City’’. Με τα παιδιά παίζουμε σόουλ, φανκ και ποπ μουσική και προσπαθούμε να γράψουμε τα δικά μας κομμάτια.»

https://www.instagram.com/p/CHih67Uge3V

3η πίστα: Το gaming και η εκπομπή «Game R1»

«Πάντα έπαιζα video games αλλά ποτέ δεν ήμουν heavy user. Περισσότερο γούσταρα να βλέπω reviews στο internet και να ασχολούμαι με ταινίες, anime και manga. Λατρεύω γενικά την Ιαπωνική κουλτούρα, τα ρούχα και γενικά τον τρόπο ζωής τους.

Ενώ δούλευα σε ένα καφέ, γνώριζαν εκεί την αγάπη μου για όλα αυτά. Μία μέρα, ήρθε ένας πελάτης που σύχναζε στο μαγαζί και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το Star Wars. Είναι εργαζόμενος στην Cosmote TV και μου είπε τότε πως γίνονταν δοκιμαστικά για την εκπομπή. Έκανα δοκιμαστικό με τον Παύλο Παπαπαύλου και από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε πως έχουμε χημεία. Όχι μόνο εμείς οι δύο, άλλα όλη η παραγωγή της εκπομπής. Είμαστε σαν μία οικογένεια και περνάμε υπέροχα.»

PHOTO GALLERY Photo 1/5 Photo 2/5 Photo 3/5 Photo 4/5 Photo 5/5

4η πίστα: Μία γυναίκα στο χώρο των video games

«Στην αρχή δεχόμουν σεξιστικά σχόλια. Δεν φαντάζεσαι. Στην Ελλάδα είναι περίεργο, δυστυχώς, για κάποιους οι γυναίκες να ασχολούνται με το gaming. Όταν είδαν στην εκπομπή το πόσο αυθόρμητη είμαι και το πόσο αυτοσαρκάζομαι, όλα αυτά σταμάτησαν. Πλέον δέχομαι υπέροχα μηνύματα, ακόμα και από μητέρες που θέλουν τη γνώμη τους για να αγοράσουν κάτι στον γιο τους.

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Photo 2/4 Photo 3/4 Photo 4/4

Δεν είμαι τέλεια και δεν θέλω. Είμαι η Κορίνα με τις ατέλειες της και ποτέ μου δεν θέλησα να πλασάρω κάτι άλλο. Μπορεί να μου ήρθαν από σπόντα πολλά πράγματα, όμως ίδρωσα για να τα καταφέρω. Έπιασα τις ευκαιρίες και προσπάθησα. Αυτή τη στιγμή δουλεύω στη φαρμακευτική, κάνω την εκπομπή και έχουμε το συγκρότημα. Δεν μου χαρίστηκε τίποτα.

Όσο ρομαντικό και να ακούγεται, οφείλω πολλά στην οικογένειά μου. Έχουμε απίστευτες σχέσεις και είμαστε πολλοί δεμένοι. Είμαστε σαν φίλοι. Όποτε τους χρειαστώ ξέρω πως θα είναι πάντα εκεί.»

5η πίστα: Οι φωτογραφίσεις και τα social media

«Περίπου πριν 10 χρόνια με είδε ένας φωτογράφος και ήθελε να φτιάξει το portfolio του. Μου έκανε πρόταση για φωτογραφίες με θέμα το πρόσωπο και δέχτηκα. Το ξεκίνησα σαν χόμπι και μου άρεσε πολύ και σιγά σιγά ήρθαν και άλλες προτάσεις σε αυτό το κομμάτι.

PHOTO GALLERY Photo 1/6 Photo 2/6 Photo 3/6 Photo 4/6 Photo 5/6 Photo 6/6

Αυτή τη στιγμή είμαι και brand ambasandor στο ‘’FFreak Boutique Business’’. Μου αρέσει πολύ η φωτογραφία και τα ρούχα. Αν δεν είχα ασχοληθεί με αυτά που κάνω τώρα, σίγουρα θα είχα ασχοληθεί με το desing ρούχων.

Όσο για τα social media, τον τελευταίο καιρό είμαι ενεργή. Έχω μόνο Instagram ενώ θα προσπαθήσω το επόμενο διάστημα να φτιάξω το κανάλι μου στο Youtube και μία σελίδα στο Facebook. Σκέψου μέχρι πριν λίγο διάστημα, το προφίλ μου στο Instagram ήταν ιδιωτικό. Δεν ασχολιόμουν πολύ.»

6η πίστα: Τα διλήμματα και τα αγαπημένα της παιχνίδια

Andoid ή Apple: Apple

PS5 ή Xbox: PS5

Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ: Μπάσκετ

Μουσική ή gaming: Θα συνδύαζα και τα δύο γιατί τα αγαπώ. Αν όμως έπρεπε να διαλέξω ένα αναγκαστικά αυτή τη στιγμή, αυτό θα ήταν τo gaming και η εκπομπή γιατί το τραγούδι είναι χόμπι.

«Μου αρέσουν τα Soulsborne παιχνίδια, τα Resident Evil, το Animal Crossing, Last of Us, Doom, Ghost of Tsushima και το Persona. Και αφήνω τελευταίο το παιχνίδι που βρίσκεται μέσα στην καρδία μου, το Super Mario. Είναι αυτό που ενώνει την αγάπη μου για τα games.»

7η και τελευταία πίστα: Τα όνειρα της Κορίνας

«Όνειρο μου, και ελπίζω να το καταφέρω, είναι να ανοίξω ένα κατάστημα στην Αθήνα που να έχει καθαρά gaming ταυτότητα. Παιχνίδια, φιγούρες, περιφερειακά, comics, manga. Θέλω να έρχεται ο κόσμος και να βλέπει κάτι μοναδικό που μόνο στο εξωτερικό θα μπορούσε να δει. Και φυσικά θέλω να ταξιδέψω στην Ιαπωνία. Είναι ταξίδι ζωής για μένα. Όπως είπα και πριν, λατρεύω την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής τους.»

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.