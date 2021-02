«5G πιο κοντά από ποτέ»: 2ο Infusion Night από το Invent-ICT

Στην εκδήλωση με τίτλο «5G πιο κοντά από ποτέ» συζητήθηκαν αναλυτικά οι προκλήσεις και οι προοπτικές του 5G στην Ελλάδα σχετικά με τον κλάδο των επιχειρήσεων αλλά και την κοινωνία.

Το 2οInfusion Night πραγματοποιήθηκε ψηφιακά την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή ομάδων του 3ου κύκλου, αποφοίτων, μεντόρων, coaches, συντελεστών του Invent-ICT και καλεσμένων ομιλητών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Βασικά θέματα συζήτησης των τριών ξεχωριστών πάνελ ήταν η υποδοχή του 5G από τις εγχώριες επιχειρήσεις και την ελληνική κοινωνία, ο τρόπος που διαμορφώνεται το μέλλον με τη σύγχρονη συνδεσιμότητα, καθώς και οι εφαρμογές που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο πάνελ με τίτλο «MAKE IT WORK», το οποίο συντόνισε ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π, παρουσιάστηκαν οι νέες εφαρμογές που θα είναι διαθέσιμες με το 5G, με ιδιαίτερη έμφαση στην έξυπνη κινητικότητα και την ημιαυτόνομη οδήγηση, αναλύθηκε η σημασία των ανοιχτών δεδομένων για τη μετάβαση στη νέα εποχή, ενώ τονίστηκαν και τα οφέλη της κοινωνίας που θα είναι ορατά τα επόμενα χρόνια. Ομιλητές ήταν ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΔΥΤΕ – Ερευνητής ΕΜΠ και ο κ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ, Διευθυντής I-SENSE Group, Πρόεδρος ERTICO ITS-Europe, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΟΑΣΑ.

Το δεύτερο πάνελ με τον ίδιο συντονιστή και τίτλο «PUTTING THE MONEY WHERE THE MOUTH IS» ασχολήθηκε κυρίως με τη χρηματοδότηση των ιδεών που στοχεύουν να επιταχύνουν τη διείσδυση του 5G στη χώρα. Ο κ. Αντώνης Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Phaistos Fund, παρουσίασε συνοπτικά την εθνική στρατηγική για το 5G, την οποία είχε εκπονήσει η εταιρεία Ernst & Young για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και εξήγησε πώς το ταμείο χρηματοδοτεί τις εταιρείες. Στη συνέχεια, ο κ. Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, Partner του Big Pi Fund, και ο κ. Γιώργος Μούσμουλας, Partner του Metavallon VC, μίλησαν για το ποσοστό του χαρτοφυλακίου που θα προσανατολιστεί σε χρηματοδοτήσεις 5G, για τους τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τον βαθμό ωριμότητας του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας ώστε να αξιοποιήσει το 5G.

Tέλος, το τρίτο μέρος της εκδήλωσης με θεματική «TRUST IS THE WAY», το οποίο συντόνισε ο κ. Γιάννης Παπαδημητρίου, Public Relations Management Director της mscomm, ασχολήθηκε ενδελεχώς με το ζήτημα της εμπιστοσύνης και με τα fake news. Ειδικότερα, ο κ. Δημήτρης Τασιάς, Director of Technology Consulting της Ernst & Young Ελλάδος, μοιράστηκε την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στη μελέτη για την Εθνική Στρατηγική για το 5G και εξήγησε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακόμη δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν τα πραγματικά οφέλη του 5G, ενώ τόνισε την ανάγκη για την κατάρτιση μιας εκστρατείας ενημέρωσης των επιχειρήσεων. Από την άλλη, ο κ. Στάμος Αρχοντής, δημοσιογράφος και εκπρόσωπος των ελληνικών Hoaxes, εξήγησε πώς γίνεται και που οφείλεται η αναπαραγωγή των fake news σχετικά με το 5G και συμφώνησε πως υπάρχει ανάγκη για σωστή και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι δεν ελλοχεύει κάποιος κίνδυνος υγείας από την επέκταση το δικτύου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και συντόνισε ο κ. Βαγγέλης Σιώκας, Project Manager του Invent-ICT.