Top10: Αυτοί ήταν οι δέκα κορυφαίοι λογαριασμοί στο Instagram για τη χρονιά που μας πέρασε

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά, περίπου το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού διαθέτει ενεργούς λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτια.

Αυτή η μεγάλη συμμετοχή είναι που έχει οδηγήσει με τη σειρά της στην αύξηση της δημοτικότητας κάποιον συγκεκριμένων προσώπων, είτε πρόκειται για διάσημους αθλητές και καλλιτέχνες, είτε για πρόσωπα που ήταν άσημα πριν την εποχή των social media, όμως μέσω αυτών κατάφεραν να χτίσουν τη δική τους καριέρα πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σίγουρα για κάποιο πρόσωπο που είναι ήδη ευρέως γνωστό μέσα από την επαγγελματική του πορεία, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συγκεντρώσει τον ανάλογο αριθμό followers ώστε να θεωρείται πως ασκεί και σημαντική επιρροή στον ψηφιακό κόσμο. Συνεπώς, δεν μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη που και οι δέκα θέσεις των κορυφαίων influencers για το 2020 που ακολουθούν παρακάτω, είναι ως επί το πλέιστον κατειλημμένες από καταξιωμένους επαγγελματίες, αθλητές, τραγουδιστές και gamers, τους οποίους γνωρίζουμε ήδη.

CristianoRonaldo

Για μία ακόμη χρονιά, ο Πορτογάλος σκόρερ κερδίζει την πρώτη θέση ως η πιο δημοφιλής παρουσία στα social media, με περισσότερους από 202 εκατομμύρια followers στο Instagram και 406.6 εκατομμύρια σύνολο σε όλους του τους λογαριασμούς. Ο μπαλαδόρος της Juventas και αρχηγός της Εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας παραμένει στην ίδια θέση από το 2018.

Justin Bieber

Ο παγκοσμίου φήμης pop star έρχεται δεύτερος με περισσότερους από 127 εκατομμύρια followers στο Instagram και 362.7 ακολούθους σε όλα του τα κοινωνικά δίκτυα. Παρότι η μουσική του καριέρα δεν είναι στο απόγειό της, συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή και τις καρδιές των χρηστών του διαδικτύου, μέσω των τρυφερών αναρτήσεων που πραγματοποιεί για τη σύζυγό του Hailey Baldwin Bieber.

Ariana Grande

Η τραγουδίστρια της pop Ariana Grande είναι η γυναίκα που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους ακολούθους στο Instagram, με τον αριθμό να υπερβαίνει τα 174 εκατομμύρια. Μοιράζοντας προσωπικές στιγμές και σκέψεις με τους θαυμαστές της, έχει καταφέρει να συσπειρώσει ένα μεγάλο κοινό διαφορετικών ηλικιών που την παρακολουθεί εντατικά.

Taylor Swift

Η δημοφιλής τραγουδίστρια της country Taylor Swift προκάλεσε πανικό μέσα στην προηγούμενη χρονιά, με την κυκλοφορία του επικού άλμπουμ της «Folklore» και λίγους μήνες αργότερα του «Evermore». Έρχεται τέταρτη στην κατάταξη με περισσότερους από 126 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 316.8 εκατομμύρια ακολούθους συνολικά.

Selena Gomez

Η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια Selena Gomez ήταν η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να «σπάσει» το ρεκόρ των 100 εκατομμύρια followers στο Instagram, κερδίζοντας έτσι και το εξώφυλλο του περιοδικού Time με τον τίτλο «TIME Firsts: Women Who Are Changing the World». Αυτή τη στιγμή έχει περισσότερους από 168 εκατομμύρια followers στο Instagram και 316 εκατομμύρια σε όλα τα κοινωνικά προφίλ που διαθέτει.

Katy Perry

Το εκκεντρικό κορίτσι της μουσικής βιομηχανίας που έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί τον Δεκέμβρη του 2020, εκτός από μία μακρόχρονη καλλιτεχνική πορεία, έχει δημιουργήσει και την δική της «αυτοκρατορία» στα social media, προσμετρώντας 89.5 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 297 εκατομμύρια ακολούθους σύνολο.

Kim Kardashian

Η δημοφιλής επιχειρηματίας Kim Kardashian δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά από τη λίστα, καθώς θεωρείται η «βασίλισσα» των social media! Ακόμη και αν η έβδομη θέση δεν είναι ανάλογη με τις πρωτιές που έπαιρνε άλλες χρονιές, οι λογαριασμοί της παραμένουν σταθερά ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς, με τους followers της στο Instagram να ξεπερνούν τους 159 εκατομμύρια και τα 252 εκατομμύρια σε όλα της τα προφίλ στα κοινωνικά δίκτια.

Beyoncé Knowles

Η βραβευμένη τραγουδίστρια, μουσικός και παραγωγός Beyoncé είναι μία προσωπικότητα που απασχολεί τακτικά το κοινό με τις αναρτήσεις της, αφού ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους, ξεχωρίζουν στην αρχική μας σελίδα για την αισθητική τους. «Έκλεισε» το 2020 με 140 εκατομμύρια ακολούθους στον Instagram και 233 εκατομμύρια σύνολο.

Felix Kjellberg

Ο ευρηματικός youtuber και gamer Felix Kjellberg γνωστός ως PewDiePie, είναι ο βασιλιάς του YouTube, καθώς διαθέτει τον λογαριασμό με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο κανάλι του ξεπερνούν τους 100 εκατομμύρια. Στο Instagram τα πάει εξίσου καλά, με τον αριθμό να υπερβαίνει τους 20.9 εκατομμύρια ακολούθους.

Kylie Jenner

Τελευταία στη λίστα η Kylie Jenner, η ετεροθαλής αδερφή της Kim και πετυχημένη επιχειρηματίας της Kylie Cosmetics, η οποία από το 2018 μοιράζεται τις διαδικτυακές τις πλατφόρμες με την αξιολάτρευτη κόρη της Stormie! Αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός της στο Instagram έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 163 εκατομμύρια followers, ενώ σε όλα της τα κοινωνικά δίκτια προσμετρά 221 εκατομμύρια ακολούθους.

