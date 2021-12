Ανακάλυψε τα must gaming δώρα που αξίζει να χαρίσεις στους αγαπημένους σου

Εν έτει 2021 ένας gamer δεν έχει ηλικία και τα δώρα δεν είναι μονάχα τα παιχνίδια τού PlayStation, αλλά τα gadgets και οι υπηρεσίες

Τα χριστουγεννιάτικα δώρα είναι πάντα ωραίο να τα λαμβάνεις, κυρίως όμως να τα προσφέρεις. Ξεκινώντας με την καλύτερη διάθεση, πάντα έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου να χαρίσεις στους αγαπημένους σου κάτι που θα απολαύσουν και όχι κάτι που θα σπεύσουν να αλλάξουν την επόμενη μέρα. Αντί να ανησυχείς για κάτι τέτοιο, τότε μήπως τα φετινά Χριστούγεννα να τα δώσεις όλα στο gaming; Σίγουρα θα εκπλαγούν όλοι ευχάριστα.

To gaming κέρδισε την καρδιά όλο και περισσότερων ηλικιών και πλέον ένα παιχνίδι ή ένα περιφερειακό ή μία υπηρεσία του PlayStation, δεν ταιριάζουν μόνο στους πιτσιρικάδες. Για να σου δώσουμε μια χείρα βοηθείας, παρακάτω έχουμε χωρίσει τους gamers σε τρεις κατηγορίες, για να βρεις το καταλληλότερο δώρο.

#1 Για εκείνον που μόλις απόκτησε το PS5 του

Το ασύρματο χειριστήριο DualSense

Για έναν gamer PlayStation 5, το DualSense™ Wireless Controller αποτελεί το ιδανικό δώρο, καθώς ένα επιπλέον χειριστήριο είναι πάντα απαραίτητο για παιχνίδι με φίλους! Με την τεχνολογία haptic feedback οι δυναμικές δονήσεις προσομοιώνουν στα χέρια του κάθε ερέθισμα από το περιβάλλον του παιχνιδιού, όπως το γέμισμα όπλων, την ώρα που οι σκανδάλες δυναμικής απόκρισης του επιτρέπουν να αισθάνεται πραγματικά την ένταση των κινήσεων. Ταυτόχρονα διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και υποδοχή ακουστικών, ενώ κυκλοφορεί, πέραν του λευκού, και σε νέα χρώματα Cosmic Red και Midnight Black. Το κερασάκι στην τούρτα έρχεται με την ειδική Gift Wrapped συσκευασία του, που αποτελεί έξτρα λόγο για να το αγοράσεις (και να το χαρίσεις!).

Ασύρματα ακουστικά Pulse 3D

Δεν νοείται gaming δίχως special ήχο, οπότε χάρισε στον «εκλεκτό» σου τα Pulse 3D ακουστικά, όπου ο ήχος των παιχνιδιών ακούγεται απίθανος: Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 3D ήχο, μέσω της τεχνολογίας Tempest 3D AudioTech του PS5. Επίσης, θα μπορεί να συνομιλεί με φίλους μέσω party-chat, με κρυστάλλινη ποιότητα εγγραφής φωνής και διπλά μικρόφωνα ακυρώσεως θορύβου.

#2 Εάν δεν ξέρεις τι θέλει, υπάρχει κάτι που θα σου λύσει τα χέρια

Είναι γεγονός ότι το PlayStation Store είναι το μεγαλύτερο online κατάστημα ψηφιακού περιεχομένου PlayStation όπου πραγματοποιείς εύκολα και γρήγορα τις αγορές σου. Τι καλύτερο λοιπόν, από τις δωροκάρτες PlayStation Store για να επιλέξει το αγαπημένο σου πρόσωπο ό,τι τραβάει η ψυχή του!

Δωροκάρτες PS Store

Η απόλυτη ευτυχία, να μπορεί ο ίδιος ο παίκτης να αγοράσει μέσω δωροκάρτας του PS Store αξίας €20 και €50 ό,τι θέλει από την μεγαλύτερη συλλογή παιχνιδιών, υπηρεσιών και πρόσθετου περιεχομένου (add-ons) στο PlayStation Store.

Συνδρομή PlayStation Plus

Αν θες να σε λατρέψει ακόμα περισσότερο δωσ’ του ευκαιρία για συνδρομή στην υπηρεσία PlayStation Plus (3μηνη ή 12μηνη). Τα μέλη έχουν αποκλειστικά προνόμια, όπως παιχνίδια προς λήψη από το PlayStation Store (PS5 & PS4) κάθε μήνα χωρίς επιπλέον χρέωση, πρόσβαση σε διαδικτυακό παιχνίδι για πολλούς παίκτες, αποκλειστικές προσφορές στο PlayStation Store, 100 GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud κά. Για τους κατόχους PS5, η συνδρομή στο PlayStation Plus παρέχει πρόσβαση στη Συλλογή PlayStation Plus, με σημαντικούς τίτλους PS4 που καθορίσαν μία γενιά, όπως God of War, Days Gone, Uncharted 4: A Thief’s End και πολλά ακόμη.

* Οι συνδρομητές πρέπει να έχουν λογαριασμό για το PlayStation™Network με πρόσβαση στο PlayStation®Store και σύνδεση στο διαδίκτυο με υψηλή ταχύτητα. Όροι χρήσης του PS Plus στη διεύθυνση www.playstation.com/legal..

#3 Για τον αμετανόητο gamer θα υπάρχουν πάντα τα παιχνίδια

Υπήρχε περίπτωση να μιλούσαμε για gaming και PlayStation και να μην αναφερθούμε σε παιχνίδια; Δύσκολο.

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Το Ratchet & Clank: Rift Apart, που έχει αναγνωριστεί για το κινηματογραφικού επιπέδου animation και την καθολική του δράση, έχει πουλήσει περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Σχεδιασμένο από την αρχή για το PS5, το Ratchet & Clank: Rift Apart είναι μια επίδειξη της τεχνολογίας και της δύναμης της νέας κονσόλας, με γραφικά ανάλυσης έως 4K, γρήγορη φόρτωση, 3D ήχο, ενώ αξιοποιεί την τεχνολογία haptic feedback του ασύρματου χειριστηρίου DualSense όπως και τις σκανδάλες δυναμικής απόκρισης. Είναι ένα νέο, αυτόνομο κεφάλαιο του εδώ και 20 χρόνια αγαπητού franchise του PlayStation. Διαθέσιμο με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων και μενού.

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5 & PS4)

Εδώ ο παίκτης είναι ένας σαμουράι πολεμιστής που αγωνίζεται να προστατεύσει την πατρίδα του. Αυτή η διευρυμένη, Director's Cut έκδοση περιλαμβάνει το αρχικό Ghost of Tsushima, τη νέα περιπέτεια Iki Island, όλο το Ghost περιεχόμενο και πρόσβαση στο Legends - την co-op εμπειρία για παιχνίδι πολλών παικτών. Με δυναμικά γραφικά ανάλυσης 4k, haptic feedback και σκανδάλες δυναμικής απόκρισης στο ασύρματο χειριστήριο DualSense, σχεδόν στιγμιαίους χρόνους φόρτωσης, 3D ήχο και ιαπωνικό lip sync. Διαθέσιμο με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων και μενού.

Death Stranding Director's Cut (PS5)

Το DEATH STANDING DIRECTOR'S CUT είναι μοναδικό παιχνίδι δράσης όπου ο παίκτης επανασυνδέει απομονωμένες πόλεις και μια κατακερματισμένη κοινωνία, μεταφέροντας πολύτιμο φορτίο και διασχίζοντας επικίνδυνη γη. Η ιστορία και το gameplay συνδέονται μέσω των «strands» και ουσιαστικά πρόκειται για την ολοκληρωμένη έκδοση του τίτλου, με εκπληκτικές βελτιώσεις στον οπτικό τομέα και την απόδοση. Περιλαμβάνει σειρά νέου περιεχομένου, νέες αποστολές που εξελίσσονται σε διευρυμένη περιοχή, βελτιωμένη μάχη με νέα όπλα και οχήματα, νέους τύπους εχθρών και νέες τοποθεσίες. Διαθέσιμο πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.

Returnal (PS5)

Το Returnal είναι παιχνίδι βολών τρίτου προσώπου, όπου οι παίκτες παγιδεύονται σε έναν φαινομενικά ατέρμονο κύκλο, ξαναζώντας τις πρώτες τους στιγμές σε έναν εξωγήινο πλανήτη κάθε φορά που πεθαίνουν. Αδίστακτοι εχθροί σε εκρηκτικές μάχες, σε έναν καταιγισμό πυρών, σε αυτό το roguelike παιχνίδι βολών τρίτου προσώπου, όπου οι σκανδάλες δυναμικής απόκρισης, η τεχνολογία haptic feedback του ασύρματου χειριστηρίου DualSense και ο εντυπωσιακός τρισδιάστατος ήχος, ζωντανεύουν τον επικίνδυνο κόσμο του πλανήτη Atropos. Ο εξαιρετικά γρήγορος SSD του PS5 προσφέρει ακαριαία φόρτωση στην έναρξη κάθε νέου κύκλου από τον παίκτη.

God of War PS4 & PS5 μέσω συμβατότητας με παλιότερα παιχνίδια (backwards compatibility)

Αυτή η συγκλονιστική αναβίωση του God of War συνδυάζει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη θρυλική σειρά – βάναυση μάχη, επικές αναμετρήσεις με αρχηγούς και κλίμακα που κόβει την ανάσα – και τα ενώνει με μια έντονη και συγκινητική αφήγηση που επαναπροσδιορίζει τον κόσμο του Krartos. Με μια ελεύθερη κάμερα πάνω από τον ώμο που φέρνει τον παίκτη πιο κοντά από ποτέ στη δράση, οι μάχες στο God of War αντανακλούν το πάνθεον των σκανδιναβικών πλασμάτων που θα αντιμετωπίσει ο Κράτος: επιβλητικά, φρενήρη και ασταμάτητα. Διαθέσιμο πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.

The Last of Us Part II PS4& PS5 μέσω συμβατότητας με παλιότερα παιχνίδια (backwards compatibility)

Ένας τίτλος δράσης που αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος: Πέντε χρόνια μετά το επικίνδυνο ταξίδι τους στις μετα-πανδημικές Ηνωμένες Πολιτείες, η Ellie και ο Joel εγκαταστάθηκαν στο Τζάκσον, του Ουαϊόμινγκ. Όταν ένα βίαιο γεγονός διαταράσσει αυτήν την ηρεμία, η Ellie ξεκινά ένα ατέλειωτο ταξίδι με σκοπό να επαναφέρει τη δικαιοσύνη και να δώσει ένα τέλος. Το νέο και εξελιγμένο gameplay αποδίδει με επιτυχία τα διλήμματα ζωής και θανάτου που αντιμετωπίζει η Ellie στο ταξίδι της στον εχθρικό κόσμο. Με τη δωρεάν ενημέρωση βελτιωμένης απόδοσης PS5, οι παίκτες μπορούν να διαλέξουν τον ρυθμό ανανέωσης καρέ που προτιμούν αλλά και να χαρούν τις βελτιώσεις που φέρνει το PlayStation 5, όπως η βελτιωμένη ανάλυση, οι ταχύτεροι χρόνοι φόρτωσης, και ακόμη περισσότερα. Διαθέσιμο πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.

Uncharted Η Συλλογή του Nathan Drake (PS4)

Ζήστε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές παιχνιδιών όλων των εποχών καθώς παρακολουθείτε το επικίνδυνο ταξίδι του Nathan Drake σε όλο τον κόσμο, από την ταπεινή αρχή του έως τις μετέπειτα εξαιρετικές ανακαλύψεις του. Γνωρίστε αξέχαστους χαρακτήρες καθώς ο Drake ρισκάρει τη ζωή και τις φιλίες του, σε έναν αγώνα απέναντι σε αδίστακτους εχθρούς, με στόχο την ανακάλυψη ασύλληπτων θησαυρών. Η συλλογή του Nathan Drake περιλαμβάνει την ιστορία των Uncharted: Drake's Fortune™, Uncharted 2: Among Thieves™ και Uncharted 3: Drake's Deception™.

Sackboy: A Big Adventure (PS5 & PS4)

Ο θρυλικός ήρωας του PlayStation, Sackboy, επιστρέφει δυναμικά σε συγκλονιστική δράση με μια τεράστια, διασκεδαστική και φρενήρη 3D περιπέτεια πολλαπλών παικτών. Ξεκινήστε μόνοι σας ή με τους πιο γενναίους φίλους σας ένα ταξίδι, γεμάτο ανακατωσούρες και τρέλα! Διαθέσιμο πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.

Με περισσότερες από 10 εκατομμύρια κονσόλες PlayStation 5 να έχουν πωληθεί παγκοσμίως, οι παίκτες είναι πρόθυμοι να μεγαλώσουν την gaming συλλογή τους αυτές τις γιορτές με τα απαραίτητα παιχνίδια, υπηρεσίες και περιφερειακά. Δώσε αυτή την επιλογή στον εαυτό σου και κάνε ένα (ή και παραπάνω) κοντινό σου πρόσωπο πραγματικά ευτυχισμένο αυτά τα Χριστούγεννα.