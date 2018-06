To Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο μοιράζει δώρα αξίας 20.000 €!

Είσαι έτοιμος να ζήσεις την απόλυτη gaming εμπειρία; Το Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο έρχεται στις 23 & 24 Ιουνίου στο Gazi Music Hall και σε προσκαλεί να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες και ατελείωτο gaming.

Δήλωσε τώρα – ΔΩΡΕΑΝ – συμμετοχή στο www.xboxarena.gr και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς, που θα κερδίσει μοναδικά έπαθλα αξίας 20.000 €.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Xbox Arena Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ και υπόσχεται ένα «εκρηκτικό» και γεμάτο αδρεναλίνη Σαββατοκύριακο με ατελείωτο gaming, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν είσοδο! Για 2 ημέρες, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 21:00 το βράδυ, το Gazi Music Hall θα μεταμορφωθεί στη μεγαλύτερη gaming αρένα της χώρας, με στόχο να χαρίσει μία αξέχαστη εμπειρία.

Φέτος οι λάτρεις του gaming θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια νέα εμπειρία gaming, αυτή του gaming Triathlon, με τα παιχνίδια Xbox Cuphead, Forza Motorsport 7 και Halo 5, αλλά και 5 challenges σε τίτλους του Xbox, όπως το Halo 5, Sea of Thieves, State of Decay 2 & Fortnite.

Αξέχαστες θα μείνουν και οι μονομαχίες σε τουρνουά αγαπημένων παιχνιδιών όπως τα: Pro Evolution Soccer 2018, Killer Instinct, NBA 2K18, FIFA 18, Call of Duty WWII, Forza Motorsport 7, PlayerUnknown's Battlegrounds και Overwatch. Οι νικητές των τουρνουά και των challenges, αλλά και οι επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα αξίας 20.000€. Οπότε μην περιμένεις! Δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής.

To Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά φέτος τον τελευταίο προκριματικό γύρο και τον Εθνικό τελικό του δημοφιλέστατου παγκοσμίως τουρνουά “Red Bull Player One”. O νικητής του Εθνικού Τελικού θα κερδίσει μία εβδομάδα προετοιμασίας σαν Pro player – με coach τον R1ou – στην Ελλάδα, καθώς και ένα ταξίδι στη Βραζιλία για να συμμετάσχει στον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull Player One, το Νοέμβριο.

Σχολιάζοντας τη φετινή διοργάνωση Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο, ο Γιώργος Βαζαίος, Xbox Category Manager για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μάς δίνεται η ευκαιρία να διοργανώσουμε το Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο. Μια εκδήλωση που κάθε χρόνο έχει ως στόχο να προσφέρει στους fans του gaming νέες εμπειρίες, εκπλήξεις, δώρα και ατελείωτη διασκέδαση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους τoυ Xbox και τους χορηγούς μας, που με τη στήριξή τους κάθε χρόνο, μάς δίνεται η δυνατότητα να ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους τους gamers και να κάνουμε την γιορτή αυτή του gaming πραγματικότητα! Εύχομαι και αυτή τη χρονιά να σας δούμε όλους στο Gazi Music Hall!».

Παράλληλα, ο κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, IT & CE Commercial Manager για το Πλαίσιο, δήλωσε σχετικά: «Φέτος, το Πλαίσιο στηρίζει την κορυφαία gaming εκδήλωση στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία του στο χώρο των Η/Y και ειδικά των Gaming PCs & Accessories. Συμμετέχοντας ως Platinum Χορηγός μέσα από το Plaisio Gaming Nation, πρόκειται να διοργανώσουμε το τουρνουά «Fortnite Duo Challenge powered by Plaisio», το οποίο θα κορυφωθεί με μεγάλο δώρο ένα limited edition αριθμημένης έκδοσης Turbo-X Intel Extreme Master Pro Desktop λιανικής αξίας 2.200€, ενώ για πρώτη φορά θα παρουσιάσουμε στο ελληνικό κοινό τα κορυφαία Gaming PCs “Nemesis”».

Ανακαλύψτε εδώ τη μαγεία του Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο με πλούσιο δημοσιογραφικό υλικό και μείνετε συντονισμένοι στην Facebook σελίδα του Xbox για όλες τις εξελίξεις.