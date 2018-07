Η COSMOTE φέρνει στην πρίζα του σπιτιού την οπτική ίνα

Της Σοφίας Μαυραντζά

Η πρώτη σύνδεση οπτικών ινών μέχρι το σπίτι είναι γεγονός, το οποίο μάλιστα εγκαινίασε μόλις την περασμένη Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά.

Πλέον, το νέο δίκτυο αρχιτεκτονικής Fiber Τo Τhe Home (FTTH) και τα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiberspeed, προσφέρουν σε συγκεκριμένες περιοχές, υπερυψηλές ταχύτητες 100 & 200 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps.

Δείτε το βίντεο με την πρώτη σύνδεση οπτικών ινών μέχρι το σπίτι:

Με λίγα λόγια, η νέα εποχή της Κοινωνίας των Gigabit στην Ελλάδα είναι γεγονός. Αυτό διαπιστώθηκε και στη ζωντανή σύνδεση που πραγματοποιήθηκε, καθώς επιτεύχθηκαν ταχύτητες σταθερού Internet που έφτασαν το 1 Gbps, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες που φέρνουν οι οπτικές ίνες.

Δείτε το βίντεο:

Είναι αλήθεια πως ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Έχοντας υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ την περασμένη εξαετία, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fiber. Με μήκος διαδρομής πάνω από 43.000 χλμ, σήμερα δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν πολύ υψηλές ταχύτητες Internet και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η εταιρεία των οπτικών ινών στην Ελλάδα. Επενδύει εδώ και χρόνια για να φέρει τις οπτικές ίνες στις γειτονιές ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για την ευρυζωνικότητα».

Το νέο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟΤΕ, ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2022, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αρχιτεκτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber To The Home - FTTH). Αξίζει να σημειωθεί πως έως το τέλος του 2019, η κάλυψη COSMOTE Fiber To The Home θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σταδιακά, η κάλυψη FTTH του Ομίλου ΟΤΕ αναμένεται να φθάσει το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2022. Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

Δείτε τι σχολίασε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ:







Fiberspeed στο σπίτι τώρα, με επιδότηση 360 ευρώ!

Όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν στο σπίτι τους τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής ίνας, μπορούν να αποκτήσουν πιο οικονομικά τα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiberspeed, λαμβάνοντας ειδική επιδότηση συνολικού ύψους 360 ευρώ, μέσα από τη δράση Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η δράση υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), το οποίο έχει συνολική οικονομική αξία 360 ευρώ που επιδοτεί το πάγιο του προγράμματος COSMOTE Double Play Fiberspeed με 13€/μήνα, για μέγιστο διάστημα 24 μηνών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης με 48 ευρώ.

Για τη διαθεσιμότητα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη δράση Superfast Broadband, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ειδικό site www.sfbb.gr