«Χάος» στα social media: Έπεσε το Facebook Messenger - Ξέσπασαν οι χρήστες

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Δευτέρας 19 Νοέμβρη μεγάλος αριθμός χρηστών του Facebook αντιμετώπισε προβλήματα επικοινωνίας στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων Messenger του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου το οποίο δεν ήταν πλέον προσβάσιμο, κυρίως στην Ευρώπη, μεταξύ τους και στην Ελλάδα.







(Οι αναφορές τεχνικών προβλημάτων του Messenger την τελευταία ώρα)





