Ταξίδι: Αρκούν 31 μέρες για να δεις από κοντά τα 7 θαύματα του σύγχρονου κόσμου;

Μην το πολυσκέφτεσαι. Απλά κάντο. Ζήσε την καλύτερη εμπειρία της ζωής σου με ένα εισιτήριο, σε ένα ταξίδι, χάρη σε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο. Η On The Go Tours φροντίζει να το ζήσεις, αρκεί βέβαια να της τα σκάσεις χοντρά (από 8.395 ευρώ).

Κλείνεις θέση και γνωρίζεις τα επτά θαύματα του κόσμου, ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα τα οποία ενδεχομένως να έχεις δει μόνο σε φωτογραφίες και πόστερ. Ταξιδιωτικά πακέτα που διαρκούν μέχρι και 31 ημέρες, σάς στέλνουν και σας ξεναγούν σε μέρη που αξίζει να δεις, να χαζέψεις και να φωτογραφίσεις, έστω, «once in a lifetime».

Αυτοί φροντίζουν για το ταξίδι σου κι εμείς για να ζεστάνουμε το μάτι σου μέσα από το παρακάτω φωτογραφικό άλμπουμ:

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr