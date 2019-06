Θεσσαλονίκη: Ταξιδιωτικό αφιέρωμα στην «νύμφη του Θερμαϊκού» (pics)

View this post on Instagram

Heading to Aristotelous Square ☀ #Thessaloniki #visitthessaloniki #visitgreece #thesstips #skg #travel #travelgram #greece #bestcitybreaks #sunset #sunset_greece #visit_europe #travel_drops #europe_gallery #bestplacestogo #photooftheday #agapaothessaloniki #thessday #urban_greece #parallaximag #instalifo #greece #couplegoals #thessalonikitoday