Κικίλιας: «Δράση για την ενίσχυση του παγκόσμιου trend των Digital Nomads»

Βασίλης Κικίλιας: Ο υπουργός Τουρισμό ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας για τους «ψηφιακούς νομάδες».

Μια νέα πρωτοβουλία που αφορά τη στήριξη στους ψηφιακούς νομάδες (Digital nomads) διευκολύνοντας τις συνθήκες εργασίας τους, ξεκινά το υπουργείο Τουρισμού, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από το βήμα του συνεδρίου Next is Now, σε συνέντευξη που έδωσε στη Real News.

«Ξεκινάμε την υλοποίηση μίας πρωτοβουλίας σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, καταρχάς με την Wind και θεωρώ ότι θα επεκταθεί. Οι εταιρείες θα δίνουν καλύτερα πακέτα σύνδεσης στο internet», είπε ο υπουργός και τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού από την πλευρά του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να διευκολύνουν τη διαμονή των ψηφιακών νομάδων σε συνεργασία με καταλύματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος «να μπορούν οι άνθρωποι να οργανώνουν τη ζωή τους εκεί που θα διαμένουν. Και αυτό ως συνεργασία, έρχεται να πιστωθεί στη στρατηγική μας της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου».

«Πιλοτικά ξεκινάμε από την Ερμούπολη, το Ηράκλειο και την Καλαμάτα και θα επεκταθεί σύντομα σε όλη την Ελλάδα», ανακοίνωσε ο κ.Κικίλιας.

Άλλωστε, όπως ανέφερε, «οι επισκέπτες που έμειναν το χειμώνα στα νησιά μας ή σε άλλους προορισμούς και δούλεψαν εξ' αποστάσεως μέσα από τον υπολογιστή τους ήταν αρκετοί και πρόκειται για ένα παγκόσμιο trend. Οι digital nomads ή ψηφιακοί νομάδες είναι ένα κομμάτι της πίτας που θα θέλαμε στη χώρα. Ενισχύει κατά κύριο λόγο τον off-season τουρισμό».

«Δεν είναι η μοναδική πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε αλλά θέλω να την ανακοινώσω σήμερα, ως μία απόδειξη του τι σημαίνει βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και δίνουμε τη δυνατότητα να ανοίξει η βεντάλια του τουριστικού προϊόντος και με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο», πρόσθεσε ο υπουργός Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

