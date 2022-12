Ο τουρισμός στηρίζει εκτός από ισοζύγιό μας και τις επενδύσεις

Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου μίλησε στο συνέδριο «Νextisnow 2022: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».

Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου συμμετείχε στο συνέδριο «Νextisnow 2022: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές» που διοργάνωσαν οι Next is now και Dome Consulting, στο πάνελ «Αστικός Τουρισμός | Προορισμός 365 ημέρες τον χρόνο».

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων επισήμανε ότι «ο ελληνικός τουρισμός που συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την αποφυγή της ερημοποίησης, στηρίζει εκτός από τις επενδύσεις και το ισοζύγιό μας. Είναι ένας τομέας ο οποίος ενισχύει διπλά την οικονομική δραστηριότητα. Αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, καθώς 1 στα 4 ευρώ του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται, έμμεσα ή άμεσα, από την τουριστική δραστηριότητα, δηλαδή μιλάμε για το 25% του ΑΕΠ».

Επιπροσθέτως, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου τόνισε ότι «είναι ήδη ορατά τα αποτελέσματα της χρονικής επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας, που μαζί με τη χωρική επέκταση του τουριστικού μας προϊόντος, αποτελούν βασικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό μέχρι το 2030.

Σε αυτήν την αλλαγή, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι δουλέψαμε μεθοδικά και συστηματικά από τον χειμώνα με την καμπάνια του ΕΟΤ «Greece does have a winter» και την προώθηση διαφόρων μορφών θεματικού τουρισμού, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη της τουριστικής σεζόν νωρίτερα από ποτέ (1/3) με απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ στις 7 Μαρτίου, αλλά και την ενίσχυση της ταξιδιών αναψυχής, με το λιμάνι του Πειραιά ως homeport».

Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανέφερε ότι «η ταχεία ανάπτυξη του τουρισμού πόλεων επηρεάζεται από παγκόσμιες τάσεις της τουριστικής αγοράς και εμπεριέχει εξειδικευμένες προκλήσεις για τις ίδιες τις πόλεις και την διακυβέρνησή τους», ενώ υπογράμμισε ότι «το κράτος έχει επιφορτιστεί, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη των υποδομών και τη δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού πλαισίου. Πλέον 8 στις 10 επενδύσεις που γίνονται στη χώρα είναι τουριστικές».

Διαβάστε ακόμα:

IATA: Οι αεροπορικές εταιρίες θα επιστρέψουν σε κερδοφορία το 2023

Βασίλης Κικίλιας: «Πετύχαμε συμφωνία με 11 αεροπορικές εταιρείες»

Κικίλιας: Η χρονιά για τον τουρισμό θα κλείσει με 3 δισ. παραπάνω