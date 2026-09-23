«Amita. Πάντα Εδώ.»: Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Amita με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η νέα καμπάνια της Amita ξεκινά με μία ιστορία για τους ανθρώπους και τις αξίες που μένουν σταθερές στον χρόνο

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«Amita. Πάντα Εδώ.»: Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Amita με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
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Η Amita της Coca-Cola Τρία Έψιλον, ο αγαπημένος χυμός που αποτελεί εδώ και 43 χρόνια μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων καταναλωτών, παρουσιάζει τη νέα του επικοινωνιακή καμπάνια με μήνυμα «Amita. Πάντα Εδώ.». Στην νέα της καμπάνια πρωταγωνιστεί ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής και παίκτης του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο. «Amita. Πάντα Εδώ.»: Mία υπόσχεση που βασίζεται στη φροντίδα και τη διαχρονικότητα.

Το μήνυμα «Amita. Πάντα Εδώ.» προβάλλει τη διαχρονικότητα του brand, αναδεικνύοντας τη μακρόχρονη παρουσία στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Η Amita έχει “μεγαλώσει" πολλές γενιές Ελλήνων καταναλωτών. Από τα πρωινά των παιδικών μας χρόνων μέχρι τα οικογενειακά μας τραπέζια, και τις μικρές καθημερινές μας συνήθειες, έχει γίνει μέρος στιγμών που μετατρέπονται σε αναμνήσεις.

Με τη νέα της επικοινωνία, η μάρκα αναδεικνύει τις δύο αξίες που τη χαρακτηρίζουν: τη φροντίδα και τη διαχρονικότητα. Η φροντίδα συναντάται στις καθημερινές πράξεις και τις σχέσεις που δημιουργούμε με ανθρώπους που είναι πάντα δίπλα μας. Η διαχρονικότητα βρίσκεται στις αναμνήσεις, την εμπιστοσύνη και τη συνέχεια, στις συνήθειες και στις γεύσεις που μας ακολουθούν διαρκώς, μας επανασυνδέουν με το παρελθόν μας και αποτελούν έναν τρόπο να διατηρούμε ζωντανές τις αξίες μας.

Η γειτονιά όπου μεγάλωσε ο Γιάννης γίνεται το σκηνικό της νέας καμπάνιας

Η νέα καμπάνια γυρίστηκε στα Σεπόλια, την γειτονιά όπου μεγάλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και στο γήπεδο όπου έπαιζε μπάσκετ. Το αυθεντικό περιβάλλον της γειτονιάς γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, μεταφέροντας εικόνες και στιγμές που παραπέμπουν στην καθημερινότητα των παιδικών του χρόνων.

Στο επίκεντρο του τηλεοπτικού βρίσκεται το mini market στα Σεπόλια, το οποίο ακόμη και σήμερα διατηρεί στο περιβάλλον του αναλλοίωτα πολλά από τα χαρακτηριστικά του. Σημαντικό στοιχείο του τηλεοπτικού είναι και η σχέση που αναπτύσσεται στον χρόνο ανάμεσα στον Γιάννη και την ιδιοκτήτριά του mini market, η οποία έχει καθημερινή επαφή μαζί του, τον φροντίζει και τον παρακολουθεί να μεγαλώνει και να προπονείται στο γήπεδο κοντά στο mini market της. Μέσα από την αναπαράσταση διαφορετικών στιγμών, βλέπουμε αυτή τη σχέση να εξελίσσεται. Από παιδί σε έφηβο που βρίσκει φροντίδα στο mini market της γειτονιάς του και, τελικά, σε ενήλικα που έχει φτάσει στην κορυφή, αλλά επιστρέφει εκεί που μεγάλωσε.

Η Διονυσία Σιμάτου, CCH Brands Marketing Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε τη νέα επικοινωνία “Amita. Πάντα Εδώ” που εκφράζει τη διαχρονική παρουσία της Amita στις μικρές και μεγάλες στιγμές της καθημερινότητάς μας, αλλά και τη δύναμη των σταθερών σχέσεων με τους ανθρώπους που παραμένουν δίπλα μας. Η συνεργασία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να μας εμπνέει, υπενθυμίζοντάς μας ότι όσο “ψηλά” κι αν φτάσεις, αυτό που μετράει πραγματικά είναι να μην ξεχνάς από πού ξεκίνησες και ποιους είχες δίπλα σου. Και η Amita ήταν, είναι και θα είναι πάντα εκεί να σε συντροφεύει».

Μπορείτε να δείτε εδώ το νέο τηλεοπτικό σποτ της Amita.

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