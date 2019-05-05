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Περιφερειακές εκλογές 2019: Το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου - Όλα τα ονόματα

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Αυτή είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει μόλις μία ράβδο χρυσού στις θυρίδες της (pics)

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Κύπρος: Στο 8χρονο κορίτσι που σκότωσε ο «Ορέστης» φέρεται να ανήκει το πτώμα της δεύτερης βαλίτσας

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Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Πόσους σταυρούς βάζουμε σε Περιφέρειες, Δήμους, Κοινότητες

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Τραγωδία στη Μόσχα: Σοκαριστικό βίντεο από το εσωτερικό του φλεγόμενου αεροσκάφους (vid)

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Περιφερειακές εκλογές 2019: Το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου - Όλα τα ονόματα

Newsbomb

Περιφερειακές εκλογές 2019: Το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου - Όλα τα ονόματα

Περιφερειακές εκλογές 2019: Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σύρου ο συνδυασμός της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Γιάννη Ντουνιαδάκη, υποναύαρχο ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού.

"Μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά ενισχύοντας αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» που στηρίζεται από το ΚΚΕ. Ενισχύουμε το ΚΚΕ παντού, για να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και όσους το υπηρετούν" αναφέρει η ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα οι υποψήφιοι είναι:

Εκλογική Περιφέρεια Άνδρου

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Θήρας

ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΕΚΑΒΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Καλύμνου

ΓΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΤΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΙΒΥΔΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΪΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΘΕΜΕΛΗ
ΡΗΓΑΣ ΜΙΚΕΣ του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΜΜΑ
ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Κέας-Κύθνου

ΜΑΝΕΣΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΙΘΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Εκλογική Περιφέρεια Κω

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΟΝΤΗ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΡΙΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΜΜΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΟΡΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Εκλογική Περιφέρεια Μήλου

ΔΙΒΑΝΗ ΕΛΠΙΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Μυκόνου

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Νάξου

ΚΟΡΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΝΙΑ-ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΛΗ-ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΕΧΡΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ

Εκλογική Περιφέρεια Πάρου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΡΟΚΟΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Ρόδου

ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΟΜΠΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΝΙΚΗΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΟΥΣΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΚΟΥΠΑΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΑΒΒΑ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΟΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΣΑΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΑΚΙΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΙΚΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Σύρου

ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΙΩΓΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΟΥΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΥΛΙΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Τήνου

ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ

Πηγή: cyclades24.gr

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Πηγή: argolika.gr

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