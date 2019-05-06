Ευρωεκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την Ενωση Κεντρώων

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «στη μάχη των ευρωεκλογών η Ένωση Κεντρώων θα προτάξει ως κορυφαίο ζήτημα την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επιδιώκουμε μια μεγαλύτερη Ένωση Κεντρώων, που θα είναι και η απάντηση της κοινωνίας στα κακώς κείμενα του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος».
Οι υποψήφιοι
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΑΝΤΩΛΕΝΑ)
ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΕΛΙΝΑ)
ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΑΛΟΧΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΖΑΚΑ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΣΙΚΑ ΖΩΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΟΜΜΕΡ ΟΛΙΒΕΡ ΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑΣ)
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
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