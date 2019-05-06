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Βγήκε από το νοσοκομείου ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι και δηλώνει έτοιμος για τις ευρωεκλογές

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Χιλιάδες έφηβοι «βούλιαξαν» τον Βόλο στην 35η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση!

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Περιφερειακές εκλογές 2019: Αυτοί είναι υποψήφιοι για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

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Markopoulo Park: Συναρπαστικές ιπποδρομίες, μοναδικές συγκινήσεις και τζακ ποτ στο Σκορ 6

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Ήρθε το βασιλικό μωρό! Γέννησε αγόρι η Μέγκαν Μαρκλ

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Ευρωεκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την Ενωση Κεντρώων

Newsbomb

Ευρωεκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με την Ενωση Κεντρώων

Ευρωεκλογές 2019: Τους 42 υποψηφίους ευρωβουλευτές του κόμματος ανακοίνωσε, σήμερα, η Ένωση Κεντρώων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «στη μάχη των ευρωεκλογών η Ένωση Κεντρώων θα προτάξει ως κορυφαίο ζήτημα την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επιδιώκουμε μια μεγαλύτερη Ένωση Κεντρώων, που θα είναι και η απάντηση της κοινωνίας στα κακώς κείμενα του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος».

Οι υποψήφιοι

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΑΝΤΩΛΕΝΑ)
ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΕΛΙΝΑ)
ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΑΛΟΧΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΖΑΚΑ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΣΙΚΑ ΖΩΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΟΜΜΕΡ ΟΛΙΒΕΡ ΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑΣ)
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

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