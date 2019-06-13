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ΕΚΛΟΓΕΣ

Εθνικές εκλογές 2019: Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε από τα ψηφοδέλτια υποψήφιο βουλευτή

Newsbomb

Εθνικές εκλογές 2019: Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε από τα ψηφοδέλτια υποψήφιο βουλευτή
EUROKINISSI

Έντεκα νέοι υποψήφιοι ανακοινώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι πέντε από αυτούς στο νομό Κέρκυρας ενώ από την λίστα των ψηφοδελτίων αφαιρέθηκε από την Αιτωλοακαρνανία ο Πρόεδρος του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος Νίκος Μπουγιούρης.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ο Κώστας Ζουράρις αλλά και η αντιδήμαρχος Έλλη Χρυσίδου. Δυστοκία εξακολουθεί να καταγράφεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης όπου δεν έχουν ανακοινωθεί υποψήφιοι. Σύμφωνα με πληροφορίες η δυσκολία εντοπίζεται στο γεγονός πως υπάρχει μεγάλη λίστα υποψηφίων από τους οποίους κάποιοι θα πρέπει να μείνουν εκτός.

Αυτοί είναι οι νέοι υποψήφιοι

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΙΟΥΛΗ

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν ανακοινωθεί

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ

ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ

Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ

ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ

ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)

ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ

ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΙΟΥΛΗ

ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ

ΓΑΙΑΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΚΙΟΥΡ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ

ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦΕΝΙΑ

ΒΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)

ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΒΛΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΗ

ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΛΟΜΑΤΗ ΦΑΝΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ

ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ

ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΑΡΙΣΗΣ

* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ

ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΞΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΑΡΥΔΑΚΗ-ΓΡΙΜΑΝΗ ΚΙΚΗ

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ-ΝΤΕΛΗΜΕΡΗ ΖΕΤΑ-ΖΩΗ

ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΧΑΪΑΣ

* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΖΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ

ΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ

ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΩΡΙΚΗ ΜΥΡΤΩ

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΚΙΔOΣ

ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ

ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

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