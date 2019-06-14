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Σαν σήμερα το 1994 πεθαίνει ο μοναδικός, ιδιοφυής και αεικίνητος Μάνος Χατζιδάκις (vids)
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Προβιοτικά: 8 λόγοι που κάνουν καλό στην υγεία

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ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκλογές 2019: Νέες αποχωρήσεις από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ – Οι υποψήφιοι στο Ηράκλειο και ο Τέρενς

Newsbomb

Εκλογές 2019: Νέες αποχωρήσεις από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ – Οι υποψήφιοι στο Ηράκλειο και ο Τέρενς
EUROKINISSI

Γράφουν και σβήνουν στην Κουμουνδούρου για να καταλήξουν στα τελικά ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους βουλευτές.

Στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας προστίθεται η Κατερίνα Αρβανιτάκη αλλά και ο Τέρενς Κουίκ ο οποίος προέρχεται από τους ΑΝΕΛ. Στον Δυτικό Τομέα η Αφροδίτη Μπίζα και στον Νότιο οι Μπάμπης Αλεξάτος, Μαρία Βαμβουρέλη, Μαριάννα Κουριδάκη και Αγγελική Λεβέντη. Στην Ανατολική Αττική υποψήφιος θα είναι ο Δημήτρης Κιούσης, ο οποίος δεν είναι ο δήμαρχος Κρωπίας. Επιπλέον οι Θάλεια Μπέη, Λία Ντελάκη, Τάκης Παπανίκας, Ζωή Στεφανίδη – Βαρελή.

Στην ‘Α Θεσσαλονίκης προστίθεται η Χρύσα Τζελέπη, στη Ροδόπη η Σταυρούλα Μάρκου.

Στο ψηφοδέλτιο της Καστοριάς ανακοινώθηκαν οι Βασίλης Κωνσταντινίδης, Στέφανος Μπαλταγιάννης, Ιωάννα Μπουτάση και Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Στην Κέρκυρα προστίθεται η Ευφημία Τσαγκαλίδου, στην Αχαΐα ο Γεώργιος Νικολάου, στην Ηλεία η Βασιλική Παρασκευοπούλου.

Παράλληλα ανακοινώθηκε και το ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου Κρήτης. Υποψήφιοι είναι οι Μανόλης Αλιφιεράκης, Ελένη Αυγουστάκη, Σωκράτης Βαρδάκης, Σπύρος Δανέλης, Κατερίνα Δουλγεράκη, Νικόλαος Ηγουμενίδης, Στέλλα Λενακάκη, Κορνίλια Μακρή, Γιάννης Μιχελογιαννάκης και Βασίλειος Σμπώκος.

Με την τελευταία επικαιροποίηση όμως «εξαφανίστηκαν» και τρία ονόματα. Από την Κέρκυρα των Μυρτώ Αλεξάκη και Αναστάσιου Τόμπρου και από τη Σάμο του Δημήτριου Σεβαστάκη.

Μάλιστα ο Δημήτρης Σεβαστάκης με επιστολή του κάνει γνωστό ότι:

Να κοιτάμε μπροστά και με πίστη

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια μεγάλη παράταξη με σημαντικές πολιτικές δυνατότητες, που αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά της. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον κορμό μιας μεγάλης οργανωτικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Με πολιτική ψυχραιμία και τη νηφάλια αίσθηση της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής δύναμης, μπορεί να συγκεφαλαιώνει τις παραδόσεις της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, του δημοκρατικού αστικού χώρου και να συν-καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις.

Όπως έπραξα όλα τα χρόνια, ήδη από την εποχή που ήμουν μαθητής, αδιάλειπτα, σταθερά και μαχητικά, όπως έπραξα στα τελευταία τέσσερα και μισό χρόνια, ως βουλευτής του νομού Σάμου, σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, θα είμαι πάντα παρών στη μεγάλη προσπάθεια.

Έχω εξηγήσει στους συντρόφους και φίλους, ότι οι κεντρικές επιλογές μου είναι η ζωγραφική, η τέχνη μου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η συγγραφή. Οι πολιτικές απαντήσεις μπορούν να διατυπωθούν ευκρινέστερα και διαρκέστερα μέσα από την τέχνη, τη γλώσσα, τη διδακτική φυσικά και την πολιτική στράτευση.

Ιεραρχώντας έτσι, θεωρώ την υψηλή τιμή να περιλαμβάνομαι στα ψηφοδέλτια της νέας εκλογικής διαδικασίας, ως κάτι που ξεπερνάει τις σημερινές μου δυνατότητες.

Φυσικά θα συμμετέχω στην προεκλογική μάχη, στηρίζοντας την παράταξη, τις δυνάμεις της προόδου και της πολιτικής νηφαλιότητας και φυσικά θα είμαι σταθερά ενεργός και μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Όλοι οι - μέχρι ώρας- υποψήφιοι

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ

ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ

Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ

ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ

ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)

ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ

ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΝΤΕΛΑΚΗ ΛΙΑ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ-ΒΑΡΕΛΗ ΖΩΗ

Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΙΟΥΛΗ

ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΤΖΕΛΕΠΗ ΧΡΥΣΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ

ΓΑΙΑΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΚΙΟΥΡ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ

ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦΕΝΙΑ

ΒΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΠΟΥΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)

ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΒΛΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΗ

ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΛΟΜΑΤΗ ΦΑΝΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ

ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ

ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΑΡΙΣΗΣ

* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ

ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΞΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΑΡΥΔΑΚΗ-ΓΡΙΜΑΝΗ ΚΙΚΗ

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ-ΝΤΕΛΗΜΕΡΗ ΖΕΤΑ-ΖΩΗ

ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΧΑΪΑΣ

* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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