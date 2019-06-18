Εκλογές 2019: Αυτά είναι τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για όλη την Ελλάδα

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ Ο,ΤΙ ΣΚΑΕΙ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Τρίτη 18/06 2019

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Λεοντίου, Υπατίου, Θεοδούλου, Αιθερίου μαρτύρων

Αυτοκίνητα

Κινούνται σήμερα: Ζυγά

Δακτύλιος στο Κέντρο της Αθήνας

Σαν σήμερα

Σαν σήμερα το 1815 έγινε η μάχη του Βατερλό
ΚΑΙΡΟΣ Τρίτη 18/06 2019 Δες αναλυτικά το δελτίο καιρού
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Καιρός: Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σήμερα Τρίτη (18/6) – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα (χάρτες)
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ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
«Εφιαλτικό» το μέλλον της Ελλάδας - Επιστήμονας προειδοποιεί

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Γάμος Μπαλατσινού – Κικίλια: Δείτε πόσο κόστισαν τα νυφικά πέδιλά της Τζένης! (Photos)

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19:00
Έπαθαν ΣΟΚ με αυτό που έβγαλαν από τη λίμνη Πλαστήρα

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Ελένη Μενεγάκη: Η φωτογραφία της χωρίς ρετούς που «έριξε» το Instagram (pics)

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Η επιστροφή που... ταράζει τα νερά στην Ιταλία!

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Αυτή είναι η γυναίκα με το ωραιότερο πρόσωπο στον κόσμο (photos)

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Πανεύκολη συνταγή για chocolate flan cake

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Πάνος Ζάρλας: Σοκ. Πουλάνε τις φωτογραφίες του από το νοσοκομείο (Video)

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18:40
Ρεζίλι παγκοσμίως: Έχασαν 80χρονο τουρίστα ασθενή από το νοσοκομείο Ρόδου!

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Φρίκη στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας: Διαμελίστηκε μπροστά στα μάτια του συζύγου της

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Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Η χώρα δεν έχει πλέον περιθώρια για πειράματα

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«Κλείδωσε» το debate των πολιτικών αρχηγών – Πότε θα γίνει

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Έρχεται πολιτική - βόμβα: Τι ετοιμάζει ο Βαγγέλης Βενιζέλος

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Βίντεο ΣΟΚ: Ανησυχία για τη Μέρκελ - Άρχισε να τρέμει κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής

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Χαμός στο Survivor: Ήρθαν στα χέρια οι παίκτες (pics)

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Survivor spoiler - διαρροή: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα το έπαθλο (18/06)

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Σεισμός στην Ιαπωνία: Τσουνάμι ενός μέτρου αναμένεται να πλήξει επαρχίες του νησιού (vid)

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18:30
ΠΡΟΣΟΧΗ! Νέα απάτη μέσω e-mail - Το μήνυμα που δεν πρέπει να ανοίξετε (pics)

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Προϋπολογισμός:Πλεόνασμα ύψους 918 εκατ. ευρώ το πεντάμηνο Ιανουάριος - Μάιος 2019

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18:08
Ψάχνεις τι μαγιό να αγοράσεις; Αυτό είναι το μεγαλύτερο trend του καλοκαιριού

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18:00
Τα... πάνω - κάτω για Σλούκα, «βουίζει» όλη η Ευρώπη για την επόμενη ομάδα του

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17:58
Γυναίκα πονούσε στην κοιλιά για 23 χρόνια – Δεν φαντάζεστε τι υπήρχε μέσα της! (photos)

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17:57
Πολύ γέλιο: Οι πιο αστείες φοβίες στον κόσμο! (pics)

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17:54
Φλωρεντία: Χιλιάδες κόσμου είπαν το τελευταίο «αντίο» στον «μαέστρο» Φράνκο Τζεφιρέλι (pics)

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Ιωάννα Καλαντζάκου: Στη Βουλή την βάζουν όλες οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις

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17:50
ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκλογές 2019: Αυτά είναι τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για όλη την Ελλάδα

Newsbomb

Εκλογές 2019: Αυτά είναι τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για όλη την Ελλάδα
EUROKINISSI

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ η επικαιροποιημένη λίστα υποψηφίων βουλευτών για όλη τη χώρα. 

Επιπλέον ανακοινώθηκε και το ψηφοδέλτιο της Κοζάνης που εκκρεμούσε. Δείτε όλα τα ονόματα.

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ

ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ

Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ

ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΝΑΝΑ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ

ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)

ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ

ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΝΤΕΛΑΚΗ ΛΙΑ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ-ΒΑΡΕΛΗ ΖΩΗ

Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΙΟΥΛΗ

ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΤΖΕΛΕΠΗ ΧΡΥΣΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ

ΓΑΙΑΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΦΕΡΧΑΤ

ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ

ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦΕΝΙΑ

ΒΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΠΟΥΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ ΑΛΕΚΑ

ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)

ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΒΛΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΣΤΕΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΛΟΜΑΤΗ ΦΑΝΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ

ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ

ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΑΡΙΣΗΣ

* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ

ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΞΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΑΡΥΔΑΚΗ-ΓΡΙΜΑΝΗ ΚΙΚΗ

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ-ΝΤΕΛΗΜΕΡΗ ΖΕΤΑ-ΖΩΗ

ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΧΑΪΑΣ

* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΖΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ

ΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ

ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΩΡΙΚΗ ΜΥΡΤΩ

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΚΙΔOΣ

ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ

ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

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