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Εκλογές 2019: Όλοι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ - Στην Ανατολική Αττική ο Αλέξης Τσίπρας (ΛΙΣΤΑ)

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Σε ένα λεπτό θα την έχεις ερωτευτεί! Δες τις καυτές της φωτογραφίες!

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Η Fed δεν επηρέασε τη Wall Street - Ήπια πτώση για το πετρέλαιο

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Πώς θα κόψεις τα παλιά, βαρετά σου μπλουζάκια σε τέλεια νέα tops

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Κόβει την ανάσα με το... κορδόνι της η σύζυγος πασίγνωστου ποδοσφαιριστή! (photos)

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Τζένη Μπαλατσινού: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον γάμο της με τον Βασίλη Κικίλια (photos)

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Ηράκλειο: Αναβλήθηκε η εκδίκαση του βιασμού ανήλικης από τον προπονητή της

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Εύκολη συνταγή για γίγαντες κοκκινιστούς στο φούρνο

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Ο Προκόπης Παυλόπουλος στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια προσοφράς της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας

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22:46
ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκλογές 2019: Όλοι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ - Στην Ανατολική Αττική ο Αλέξης Τσίπρας (ΛΙΣΤΑ)

Newsbomb

Εκλογές 2019: Όλοι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ - Στην Ανατολική Αττική ο Αλέξης Τσίπρας (ΛΙΣΤΑ)
AP Photo

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, θα είναι υποψήφιος και στην εκλογική περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα νέα επικαιροποιημένα ψηφοδέλτια που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι επίσης υποψήφιος σε Αχαΐα και Λάρισα.

Η Κατερίνα Παπακώστα θα είναι υποψήφια στην περιφέρεια Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, ο πρώην υπουργός Γιάννης Τσιρώνης θέτει υποψηφιότητα στην Αιτωλοακαρνανία και ο Νίκος Μπελαβίλας που είχε διεκδικήσει τον Δήμο Πειραιά, στη Σάμο.

Αυτές είναι οι υποψηφιότητες που περιλαμβάνουν τα επικαιροποιημένα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες.

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ

ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ

Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ

ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ

ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ(ΝΑΝΗ)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΟΔΟΥ-ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΑΤΣΗ-ΦΡΑΙΛΙΧ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ

ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ

ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)

ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ

ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)

ΒΑΡΕΛΗ- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΝΤΕΛΑΚΗ ΛΙΑ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΙΟΥΛΗ

ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΤΖΕΛΕΠΗ ΧΡΥΣΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ

ΓΑΙΑΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ

ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΦΕΡΧΑΤ

ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)

ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ

ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦΕΝΙΑ

ΒΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΠΟΥΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ ΑΛΕΚΑ

ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)

ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΗΣ

ΒΛΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΣΤΕΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΛΟΜΑΤΗ ΦΑΝΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ

ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ

ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ

ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΑΡΙΣΗΣ

* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ

ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΞΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΑΡΥΔΑΚΗ-ΓΡΙΜΑΝΗ ΚΙΚΗ

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ-ΝΤΕΛΗΜΕΡΗ ΖΕΤΑ-ΖΩΗ

ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)

ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΖΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ

ΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ

ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΩΡΙΚΗ ΜΥΡΤΩ

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΚΙΔOΣ

ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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