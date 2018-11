Το κείμενο 100 σελίδων περιγράφει τον ευφάνταστο τρόπο με τον οποίο ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης μέσα από ένα δαιδαλώδες πλέγμα offshore εταιρειών κατάφερνε να «μετέρχεται συνεχώς νέες μεθοδεύσεις εξαπάτησης», κάποιες από τις οποίες στρέφονταν όχι μόνο κατά της ΔΕΠΑ, την οποία φέσωνε συστηματικά, αλλά και κατά των δικαστηρίων και των εργαζομένων της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων.

Στη μήνυση περιγράφεται πως η εταιρεία συμφερόντων Λαυρεντιάδη άρχισε να δημιουργεί μια σειρά εταιρειών-προπετασμάτων (ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, PFIC LTD, CENTROFARO SERVICES LTD, BFS ΑΕΒΕ, REVERA HOLDINGS LTD, κ.ά.) που μαζί με την ELFE, αγόραζαν φυσικό αέριο από τη ΔΕΠΑ με μεταχρονολογημένες επιταγές.

Η μηνυτήρια αναφορά «καίει» επί της ουσίας όλους τους αρμόδιους υπουργούς, αφού φαίνεται ξεκάθαρα ότι άπαντες γνώριζα τις μεθοδεύσεις του Λαυρεντιάδη με ονόματα και διευθύνσεις.

Το γιατί κανένας δεν τον σταμάτησε όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα καίριο ερώτημα.

Σταδιακά η ELFE μέσω συμβάσεων μίσθωσης αποξενώθηκε από την οικονομική της δραστηριότητα, η οποία περνούσε στα παραπάνω εταιρικά μορφώματα, που απολάμβαναν τα κέρδη και τα διοχέτευαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Παρότι οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν ως διακριτά νομικά πρόσωπα προς την ELFE, ωστόσο δεν ήταν. Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από τη μήνυση, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ είχε ταυτόσημη έδρα με την ELFE και τη Νεοχημική ΑΒΕΕ στο Παλαιό Φάληρο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ρουμάνο Dan Loucian Flondor αγνώστων λοιπών στοιχείων και μέλος ΔΣ τον Πέτρο Πέτρο, δημοτικό εργάτη Λευκωσίας Κύπρου, ο οποίος αναβαθμίστηκε και σε νόμιμο εκπρόσωπο της CENTROFARO. Παράλληλα, όλα τα μέλη των ΔΣ των παραπάνω εταιρειών εμφανίζονταν να συγκατοικούν στην ίδια μονοκατοικία της οδού Κωλέττη 8Α στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής.

Στη βάση των αποκαλύψεων της συγκεκριμένης μήνυσης στις 30 Ιουλίου 2018 ασκήθηκε στο Λαυρέντη Λαυρεντιάδη δίωξη για κακουργηματική απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικής απάτης σε βάρος του Δημοσίου για την υπόθεση της βιομηχανίας λιπασμάτων.

Πτυχές της ίδιας μήνυσης οδήγησαν τον εισαγγελέα να ασκήσει την 1η Νοεμβρίου δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του πρώην διευθύνοντα σύμβουλου της ΔΕΠΑ Θεόδωρου Κιτσάκου. Ο κ. Κιτσάκος, πρώην τομεάρχης Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην διευθύνων σύμβουλος της ELFE, δηλαδή πρώην υπάλληλος του ομίλου Λαυρεντιάδη, τοποθετήθηκε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ την 1η Δεκεμβρίου 2015. Επί της διοικήσεως του το χρέος της ELFE προς τη ΔΕΠΑ από περίπου 70 εκατ. ευρώ εκτοξεύθηκε στα 120,6 εκατ. ευρώ.

Μία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε ο κ. Κιτσάκος ήταν να αγνοήσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΠΑ, η οποία προέβλεπε να προπληρώνει η ELFE την προμήθεια αερίου με 50% μετρητά και το υπόλοιπο ποσό με επιταγές, και να δεχθεί την πληρωμή όλου του ποσού με μεταχρονολογημένες επιταγές. Παράλληλα, ο ίδιος δέχθηκε να διαπραγματευθεί την πρόταση Λαυρεντιάδη για ανταλλαγή χρέους της ELFE με ακίνητα, τα οποία όπως αποδείχθηκε ήταν ήδη από το 2014 δεσμευμένα από το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα από τον Παναγιώτη Νικολούδη, επικεφαλής τότε της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

*Στη φωτογραφία που ακολουθεί μπορείτε να δειτε τον κ. Κιτσάκο δίπλα δίπλα στον κ. Μιχάλη Κυριακίδη (υιο του Πέτρου Κυριακίδη - συνέταιρος Λαυρεντιάδη) και τον τότε πανίσχυρο κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Η φωτογραφία είναι από την εποχή που το σύστημα Κυριακίδη - Λαυρεντιάδη μεσουρανούσε...

Σήμερα ο κ. Κιτσάκος ισχυρίζεται ότι οι Γιάννης Δραγασάκης, Αλέκος Φλαμπουράρης, Πάνος Σκουρλέτης, Γιώργος Σταθάκης, Στέργιος Πιτσιόρλας και Θεοδώρα Τζάκρη γνώριζαν για τους χειρισμούς του, κάτι που η κυβέρνηση έως σήμερα δεν έχει διαψεύσει.

Οι αποκαλύψεις Κιτσάκου για την κυβέρνηση

Καταπέλτης κατά κορυφαίων υπουργών ο πρώην επικεφαλής της ΔΕΠΑ Θεόδωρος Κιτσάκος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 13/11/2018.

Ο κ. Κιτσάκος αποκάλυψε ότι στη κυβέρνηση ήξεραν τι συνέβαινε με τη προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ προς την Εταιρεία Ελληνικών Λιπασμάτων (ELFE), συμφερόντων Λαυρεντιάδη, υπογραμμίζοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί, από τους Σταθάκη, Φλαμπουράρη έως τους Δραγασάκη και Πιτσιόρλα, αλλά και την τότε ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ, ενημερώνονταν για κάθε του κίνηση και είχαν δώσει την έγκρισή τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Κιτσάκος ενέπλεξε στην υπόθεση σχεδόν τους πάντες, από τον τότε πολιτικό του προϊστάμενο (Σταθάκη), υπουργούς (Δραγασάκη, Πιτσιόρλα), τις ηγεσίες του ΤΑΙΠΕΔ, τις υπηρεσίες της ΔΕΠΑ, και διαχέοντας τις ευθύνες, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι:

Οι πάντες στη κυβέρνηση γνώριζαν ότι η πλευρά Λαυρεντιάδη είχε δημιουργήσει πολλά παρένθετα, «εξωτικά» και ανύπαρκτα σχήματα, όπως κυπριακές offshore, όπου είχε μεταφέρει την παραγωγική δραστηριότητα και τους εργαζόμενους των Λιπασμάτων, ώστε αυτά να εμφανίζονται ως «κουφάρι», δηλαδή σε αδυναμία εξυπηρέτησης του βουνού των χρεών τους. Εντούτοις, ισχυρίστηκε ότι η ΔΕΠΑ πωλούσε αέριο μόνο στην ELFE και όχι στις offshore.

Από τότε που ανέλαβε, ο ίδιος ενημέρωνε κάθε εβδομάδα το υπουργείο Ενέργειας και το ΤΑΙΠΕΔ για τη πορεία των οφειλόμενων ποσών προς τη ΔΕΠΑ, και πως αυτά διαμορφώθηκαν από τα 90 εκατ (Δεκέμβριος 2015) σε 115 εκατ ευρώ (Δεκέμβριος 2017).

Είχαν πραγματοποιηθεί διυπουργικές επιτροπές παρουσία και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, ενώ τον Μάιο του 2017 κατόπιν πίεσης του τελευταίου, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ενέργειας μεγάλη διυπουργική συνάντηση με συντονιστή τον Αλέκο Φλαμπουράρη και συμμετοχή των Σταθάκη, Χαρίτση, Νεφελούδη και τράπεζες για το πρόβλημα της ΒΦΛ.

Οι μέτοχοι της ΔΕΠΑ είχαν δώσει τον Μάιο του 2017 την έγκριση για την παροχή φυσικού αερίου στη βιομηχανία μόνο με την πληρωμή κατά 50% σε μετρητά και κατά 50% σε μεταχρονολογημένες επιταγές. Το καθεστώς αυτό πληρωμής με μεταχρονολογημένες επιταγές, το εγκαινίασε ο ίδιος, το Δεκέμβριο του 2015, έπειτα από αίτημα των ELFE, που είχαν επικαλεστεί τις δυσκολίες λόγω capital controls.

Το σχέδιο συμψηφισμού των ακινήτων της ELFE με χρέη της τελευταίας προς τη ΔΕΠΑ ήταν γνωστό στους εμπλεκόμενους υπουργούς, που όπως όμως και ο ίδιος, έτσι κι εκείνοι… έπεσαν από τα σύννεφα, όταν τον Ιούλιο 2016 έμαθαν πως ήταν όλα δεσμευμένα από το 2014, από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Το γεγονός δεν ήταν σε γνώση της κυβέρνησης, ούτε και της διοίκησης Κιτσάκου.

Ερωτηθείς πάντως αν εκτιμά ότι τον άδειασαν όλοι οι υπουργοί που τόσο καιρό τον παρότρυναν να συνεχίσει να τροφοδοτεί με αέριο την ELFE μέσα από αμφιλεγόμενες πρακτικές, ανέφερε χαρακτηριστικά : «Τα γνώριζαν όλοι, ενημερώνονταν άμεσα, όταν ένας υπουργός θέλει να παρέμβει, παρεμβαίνει άμεσα, δεν αποτελεί εμπόδιο ο κάθε Κιτσάκος».

Είναι προφανές ότι όλα όσα έγραφε το Newsbomb.gr για τις σχέσεις του Λαυρεντιάδη με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνονται πλήρως.

Παρέμβαση της ΝΔ μετά τις καταγγελίες Κιτσάκου

Μετά από τις καταγγελίες του κ.Κιτσάκου η ΝΔ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά για την υπόθεση, ωστόσο, πλέον τα όσα ειπώθηκαν σήμερα «εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Τσίπρα και αναδεικνύουν τις βαρύτατες κυβερνητικές ευθύνες».

Όπως σημειώνει η ΝΔ στην ανακοίνωσή της, οι αναφερόμενοι υπουργοί δεν μπορούν να κρύβονται και οφείλουν να πάρουν άμεσα θέση για όσα καταγγέλλει ο κ. Κιτσάκος: «Για το αν, δηλαδή, οι υπουργοί που κατανομάζονται από τον κ. Κιτσάκο γνώριζαν για την προσπάθεια παράνομης ανταλλαγής ακινήτων της ELFE έναντι διαγραφής του χρέους της προς τη ΔΕΠΑ, καθώς επίσης για ποιο λόγο επέτρεψαν την εκτόξευση του χρέους της ELFE στη ΔΕΠΑ, ζημιώνοντας τη ΔΕΠΑ με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ».

Στην ίδια ανακοίνωσή της, η ΝΔ τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί για το γεγονός ότι ο κ. Κιτσάκος που είχε εργαστεί ως στέλεχος στην ELFΕ διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος στη ΔΕΠΑ, στην οποία η ELFE χρωστούσε τεράστια ποσά. Και η ανακοίνωση της ΝΔ καταλήγει: «Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα να είναι απολύτως σίγουρη ότι η Νέα Δημοκρατία θα αναδείξει τη σκανδαλώδη αυτή υπόθεση και μαζί με όλους τους πολίτες θα απαιτήσει την αλήθεια και την απόδοση ευθυνών όσο ψηλά και αν αυτές βρίσκονται».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη μακροσκελή ανακοίνωση της ΝΔ δεν γίνεται καμία αναφορά στο όνομα του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Τυχαίο;

Απάντηση Σταθάκη στην ΝΔ

«Τη Νέα Δημοκρατία διακατέχει πρωτόγνωρο θράσος, καθώς η πώληση της εταιρείας ELFE και η δημιουργία ενός χρέους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΠΑ έγινε επί των ημερών της» αναφέρει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης στην απάντησή του στη Νέα Δημοκρατία η οποία απαίτησε την απόδοση ευθυνών για την υπόθεση της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε πρώην στέλεχος της ΔΕΠΑ .

«Η σημερινή κυβέρνηση κληρονόμησε μια κατάσταση, την οποία προσπάθησε να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προτάσσοντας την προάσπιση των συμφερόντων της ΔΕΠΑ και αφού διασφαλίστηκε πρώτα η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων στην ELFE, η κυβέρνηση αναζήτησε, σε συνεργασία με τους πιστωτές της ELFE, μια μονιμότερη λύση εξυγίανσης» αναφέρει ο κ. Σταθάκης.

«Η θητεία του κ. Κιτσάκου στη διοίκηση της ΔΕΠΑ κρίθηκε με την απόφαση αντικατάστασής του. Πιθανοί σχεδιασμοί περί ανταλλαγής ακινήτων δεν προχώρησαν ποτέ, καθώς δεν είχαν την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας. Σχετικά με το χρέος της εταιρείας ELFE, η πολιτική ήταν να τηρούνται αυστηρά οι τρέχουσες πληρωμές και να μην δημιουργούνται νέα χρέη. Για το κατά πόσο οι χειρισμοί της διοίκησης ζημίωσαν τη ΔΕΠΑ, αρμόδια πλέον να αποφανθεί είναι η Δικαιοσύνη.

Η μονιμότερη λύση αφορά ένα σχέδιο εξυγίανσης της ELFE, το οποίο για την κυβέρνηση σημαίνει εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και βιώσιμη λύση ρύθμισης των χρεών προς όλους τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών. Διαφορετικά σχέδια συζητήθηκαν κατά καιρούς με τους πιστωτές, χωρίς να προκύψει για κάποιο συναίνεση» υπογραμμίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και επισημαίνει :

«Για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ η πολιτική της κυβέρνησης αποτυπώθηκε στη συμφωνία με τους Θεσμούς, που προβλέπει την εξαγορά του μεριδίου της Shell στην Αττική από τη ΔΕΠΑ, την αποχώρηση της ΔΕΠΑ από τη λιανική Θεσσαλονίκης και τον διαχωρισμό στη συνέχεια της ΔΕΠΑ, σε ΔΕΠΑ εμπορίου, η οποία θα ιδιωτικοποιηθεί και ΔΕΠΑ υποδομών, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των δικτύων φυσικού αερίου της χώρας και θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο».

Καμία απάντηση από το Μαξίμου - Σιγή ιχθύος για τους ισχυρισμούς Κιτσάκου

Όπως επισημάναμε και πριν από μερικές ημέρες αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πώς ο κ. Λαυρεντιάδης που κατηγορείται για πλήθος οικονομικών σκανδάλων και έχει ανοικτές υποθέσεις με τη Δικαιοσύνη, εξακολουθεί να λειτουργεί υπογείως και να ελέγχει εταιρείες που φεσώνουν το Δημόσιο με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Στον ΣΥΡΙΖΑ φρόντισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με βραχιολάκι, όπως συμβαίνει και με άλλους εμπλεκόμενους σε οικονομικά σκάνδαλα. Και όπως αποδεικνύεται αυτό δεν έγινε τυχαία. Στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας – και μέσα από τις έρευνες των εισαγγελικών αρχών - δείχνουν πως το κυβερνών κόμμα διατηρούσε και διατηρεί «πολυεπίπεδους» δεσμούς με τον υπόδικο Λαυρεντιάδη, μέσω στελεχών του που πλέον έρχονται και αυτά αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη.

Θεόδωρος Κιτσάκος

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ Θεόδωρου Κιτσάκου, στον οποίο ασκήθηκε από την Εισαγγελία Αθηνών δίωξη, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα, για κακουργηματική απιστία σχετικά με την υπόθεση των χρεών της Βιομηχανίας Λιπασμάτων ELFΕ, συμφερόντων Λαυρεντιάδη.

Ο Θεόδωρος Κιτσάκος ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ το Νοέμβριο 2015 και «καρατομήθηκε» δύο χρόνια μετά, τον Νοέμβριο 2017, υπό το βάρος καταγγελιών για σκανδαλώδη μεταχείριση της Βιομηχανίας ELFE, η οποία διόγκωσε τα «φέσια» προς την εταιρεία αερίου. Σήμερα τα χρέη της ELFE προς στην ΔΕΠΑ ξεπερνούν τα 120 εκατ. ευρώ.

Πριν αναλάβει στη ΔΕΠΑ ο κ. Κιτσάκος είχε χρηματίσει στενός συνεργάτης του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, μεταξύ άλλων ως ανώτατο στέλεχος της Νεοχημικής αλλά και ως Γενικός Διευθυντής της ίδιας της ELFE (σ.σ. τα χρέη της οποίας ανέλαβε να ρυθμίσει το 2015 ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ!).

Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι πως ο αντιμέτωπος πλέον με τη Δικαιοσύνη Κιτσάκος είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και ανήκει μάλιστα στην τοπική της Καισαριανής, η οποία είναι από τις πλέον ενεργές τοπικές λόγω της σύνδεσης πολλών στελεχών της με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά.

Μάλιστα, ο κ. Κιτσάκος φέρεται πως δεν έκρυβε αυτή τη σχέση και πως όταν ήταν στο τιμόνι της ΔΕΠΑ την επικαλείτο ακόμη και έναντι των μετόχων της εταιρείας. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως υπάρχουν πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΠΑ ακόμη και επιστολές προς τις Αρχές όπου εμφανιζόταν να υποστηρίζει πως οι διακανονισμοί που επιχειρούσε με την ELFE του Λαυρεντιάδη ήταν σε γνώση της κυβέρνησης και συγκεκριμένων υπουργών .

Να σημειωθεί πως στον κ. Κιτσάκο καταμαρτυρείται ότι ως CEO της ΔΕΠΑ συμφώνησε η ELFE να προμηθεύεται φυσικό αέριο δεκάδων εκατομμυρίων για την παραγωγή λιπασμάτων με καταβολή μεταχρονολογημένων επιταγών. Στον ίδιο προσάπτεται και η καθυστέρηση λήψης μέτρων για την αποζημίωση της ΔΕΠΑ, κάτι που μεθόδευσε επικαλούμενος πως διαπραγματευόταν ανταλλαγή του χρέους της ELFE έναντι ακινήτων της, τα οποία ωστόσο ήταν πολλαπλώς υποθηκευμένα σε τράπεζες και δεσμευμένα ως εγκληματικά προϊόντα από την Αρχή για το ξεπλύμα χρήματος - άρα αδύνατον να «ανταλλαγούν» έναντι χρέους.

Λόγω των χειρισμών αυτών ο Λαυρεντιάδης οφείλει σήμερα 120 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση αερίου και τα φέσια αυξάνονται διαρκώς.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση αυτή τον περασμένο Αύγουστο η Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη στον ίδιο τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και άλλους 15 στενούς συνεργάτες του για κακουργηματική απάτη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για την ίδια υπόθεση κατόπιν της μηνυτήριας αναφορά που είχε καταθέσει η νέα διοίκηση της ΔΕΠΑ τον Δεκέμβριο 2017.

Αλλά ο κ. Κιτσάκος, δεν είναι ο μόνος από την τοπική της Καισαριανής – παρέα της Καισαριανής κατά τους γνωρίζοντες- που έχει σχέση με τον Λαυρέντη Λαυρέντιάδη. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως και άλλο πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τον Νίκο Παππά και το πρωθυπουργικό περιβάλλον, που ανήκει στην τοπική ΣΥΡΙΖΑ της Καισαριανής διατηρεί αποδεδειγμένα στενές σχέσεις με την ELFE και τον Λαυρέντη Λαυρέντιάδη.

Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνουν καταγγελίες στις οποίες είχαν προχωρήσει ήδη από πέρυσι η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας και η Πανελλήνια Οργάνωση Ενέργειας, που υποστήριζαν πως η κυβέρνηση μέσω του Θεόδωρου Κιτσάκου, «σιγοντάριζε» τις έκνομες ενέργειες στην Βιομηχανία Λιπασμάτων ELFΕ, κερδίζοντας χρόνο για την αποψίλωση της ELFE και το «δέσιμο» της ΔΕΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η καρατόμηση Κιτσάκου ήρθε μετά από σωρεία καταγγελιών προς υπουργείο και μετόχους και τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας και της Αρχής για το ξέπλυμα. Ωστόσο, η «απροθυμία» της κυβέρνησης να επιλύσει το πρόβλημα ELFE έχει επιτρέψει στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη να διατηρεί ανοικτή την κάνουλα προμήθειας της εταιρείας του με το φθηνό αέριο της ΔΕΠΑ, πληρώνοντας με μεταχρονολογημένες επιταγές νεοσύστατων εταιρειών που έχουν άγνωστης προελεύσεως χρήματα.

Η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο της από τη Δικαιοσύνη και οι γνωρίζοντες θεωρούν πως σύντομα η ανάκριση θα φέρει στην επιφάνεια και πολιτικές σχέσεις.