Aνεξέλεγκτη η δράση των Ρομά στην Αθήνα - Μέσα σε 24 ώρες πρωταγωνίστησαν σε 6 περιστατικά ληστείας

Η δράση συμμοριών Ρομά στην Αθήνα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με πολίτες να γίνονται συχνά θύματα απάτης, βίας και κλοπών. Οι δράστες δεν διστάζουν να προσποιούνται υπαλλήλους της ΔΕΗ, να εισβάλλουν σε σπίτια ηλικιωμένων, να χρησιμοποιούν τα ίδια τους τα παιδιά για να κλέβουν και να τρομοκρατούν επιβάτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες εισέβαλλαν σε 3 σπίτια στην Αθήνα προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα άνδρας Ρομα άρπαξε από ηλικιωμένη στα Πατήσια, στην οδό Παπαδάκη τιμαλφή αξίας 5.000 ευρώ και 705 ευρώ σε μετρητά. Στην Κυψέλη στην οδό Σπετσών, τρεις Ρομα τραυματισαν 93χρονη Οταν κατάλαβε την απάτη με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύμα στην πλάτη,ενω στο Π. Φάληρο, στην οδό Αφροδίτης κατάφεραν να αρπάξουν απο ηλικιωμένη τιμαλφή αξίας 15.000€ και 1.000€ σε μετρητά.

Σε άλλα περιστατικά Ρομα, ακόμα και ανήλικοι επιτίθενται σε βία κατά επιβατών στον Ηλεκτρικό ενώ στήνουν καρτέρι σε ανυποψίαστους πολίτες. Συγκεκριμένα στον Κολωνό στην οδό Πέτρας δύο ανήλικοι Ρομά επιτέθηκαν σε νεαρό για να αρπάξουν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε, σπρώχνοντάς τον στο έδαφος.

Στον Ηλεκτρικό, στη Στάση Άγιος Νικόλαος τρεις Ρομά επιτέθηκαν σε 18χρονο επιβάτη και αφαίρεσαν με βία τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε, δείχνοντας αδιαφορία για οποιαδήποτε συνέπεια.

Ανήλικοι Ρομά ως εργαλεία εγκληματικότητας

Στην Ακτή Ποσειδώνος, τέσσερα ανήλικα παιδιά Ρομά, ηλικίας 6 έως 11 ετών, συμμετείχαν σε κλοπή προϊόντων αξίας 150€ από μίνι μάρκετ. Οι γονείς τους συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας, ενώ η μητέρα των παιδιών ταυτοποιήθηκε και ως συμμετέχουσα στην κλοπή.

Η ατιμωρησία και η θρασύτητα των Ρομά τρομοκρατούν την πόλη

Τα παραπάνω περιστατικά αποδεικνύουν ότι οι συμμορίες Ρομά έχουν ξεφύγει: παραβιάζουν νόμους, εκμεταλλεύονται ανηλίκους, ασκούν βία σε ηλικιωμένους και επιβάτες και δημιουργούν κλίμα φόβου σε γειτονιές και μέσα μεταφοράς.