Καμίνια: Ληστεία σε σούπερ μάρκετ - «Σημάδεψε τον υπάλληλο», λέει μάρτυρας στο Newsbomb

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (10/09) σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια, όταν ένοπλος εισέβαλε στο κατάστημα και υπό την απειλή όπλου απέσπασε χρηματικό ποσό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20:15 στη συμβολή των οδών Αγχιάλου και Θερμοπύλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε προς τα ταμεία.

«Μπήκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έβγαλε όπλο και το έβαλε στο πρόσωπο του υπαλλήλου στο ταμείο. Πήρε μεγάλο χρηματικό ποσό, είδε ότι υπήρχε κι άλλος υπάλληλος πιο μέσα και μετά έφυγε γρήγορα», περιγράφει μάρτυρας στο Newsbomb.

Ο άγνωστος δράστης ακινητοποίησε μία 51χρονη υπάλληλο και κατάφερε να αποσπάσει άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που συνέλεξαν καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι Αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.