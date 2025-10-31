Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα - Νεκρή ηλικιωμένη με τραύμα στο κεφάλι από μπουκάλι

Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα - Νεκρή ηλικιωμένη με τραύμα στο κεφάλι από μπουκάλι
Ληστεία μετά φόνου σημειώθηκε στη Σαλαμίνα καθώς 75χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της με τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον δράστη της στυγερής δολοφονίας πίσω από την οποία ήταν η ληστεία.

Η άτυχη γυναίκα φέρει χτυπήματα στο κεφάλι από μπουκάλι ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει κυνηγητό για τον εντοπισμό του δολοφόνου.

