Θρασύτατη ληστεία μέρα μεσημέρι στο Νέο Κόσμο - Έκρυψε τα κλεμμένα σε κάλτσα στο στήθος της!

Μέρα μεσημέρι, γυναίκα φορώντας καπαρντίνα και γυαλιά ηλίου, όπως βλέπετε στην αποκλειστική φωτογραφία που εξασφάλισε το newsbomb, εισέβαλε σε μίνι μάρκετ στο Νέο Κόσμο και κρατώντας μαχαίρι, απείλησε την ταμία απαιτώντας τις εισπράξεις.

Η υπάλληλος, σοκαρισμένη και παγωμένη από τον τρόμο, της άνοιξε το ταμείο. Η δράστιδα άρπαξε 650 ευρώ και εξαφανίστηκε πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι έλαβαν περιγραφή από το θύμα και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στους γύρω δρόμους.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές εντόπισαν ύποπτη γυναίκα στην περιοχή της Ομόνοιας που ταίριαζε απόλυτα στην περιγραφή.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρήκαν πάνω της μαχαίρι μήκους 22 εκατοστών καθώς και 1.500 ευρώ, τα οποία είχε κρύψει επιμελώς μέσα σε κάλτσα, τοποθετημένη στο στήθος της!

Η υπάλληλος του μίνι μάρκετ την αναγνώρισε χωρίς καμία αμφιβολία ως τη γυναίκα που εισέβαλε και την απείλησε με το μαχαίρι. Οι Αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες.

