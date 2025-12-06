Ανήλικοι ληστές χτυπούσαν πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών - Είχαν πληροφόρηση από «μέσα»

Ληστές - μεταξύ τους και ανήλικοι -άδειαζαν τα ταμεία από ΟΠΑΠ σε Βύρωνα, Καισαριανή, Μαρούσι και Αθήνα.

Δεν «χτυπούσαν» τυχαία, είχαν πληροφόρηση απο «μέσα», αφού ένα από τα μέλη της συμμορίας εργαζόταν ως ταμίας σε δυο πρακτορεία. Μάλιστα, σε δυο ληστείες ο ίδιος ήταν παρών όχι ως δράστης αλλά ως υποτιθέμενο θύμα.

Οι νεαροί δράστες, ηλικίας 17, 18 , 19 και 20 ετών, είχαν ξεκινήσει τις ληστείες από τον Σεπτέμβριο και απειλούσαν τα θύματα ή με όπλο ή με μαχαίρι. Η αστυνομία εξιχνίασε έξι περιπτώσεις, ενώ οι ίδιοι... καρφώθηκαν μόνοι τους κι έτσι συνελήφθησαν.

Συγκεκριμένα επιτέθηκαν για... πλάκα σε οδηγό αυτοκινήτου πετώντας του κουτάκια coca cola, αλλά εκείνος κάλεσε το 100.

Η ΕΛ.ΑΣ. που έφτασε στο σημείο τους προσήγαγε, και στη συνέχεια άνοιξαν τα κινητά τους και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τους ληστές, αφού εντόπισαν και τους σχετικούς διαλόγους.

Οι νεαροί διώκονται για ληστεία.