Χαλκιδική: Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία με λεία μαμούθ σε κοσμηματοπωλείο

Την εξιχνίαση της ληστείας με λεία κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ που είχε γίνει σε κοσμηματοπωλείο ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σάνη της Χαλκιδικής κατάφεραν αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, απείλησαν τους υπαλλήλους του καταστήματος με όπλα ενώ διέφυγαν με ηλεκτρικά πατίνια.

Ο λόγος για δύο Σέρβους ηλικίας 46 και 48 χρόνων, οι οποίοι είναι ύποπτοι για παρόμοιες ληστείες σε άλλες πέντε ευρωπαϊκές πόλεις. Αστυνομικοί του γραφείου εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας τους ταυτοποίησαν και αμέσως εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Βάσει των ενταλμάτων ο ένας δράστης συνελήφθη στην Κροατία και ο δεύτερος στη Βουλγαρία, όπου κρατείται για άλλα αδικήματα. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές ζήτησαν την έκδοση και των δύο στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η ληστεία έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2025. Οι δράστες, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, νοίκιασαν δύο αυτοκίνητα με χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων νοίκιασαν δύο αυτοκίνητα, τοποθέτησαν πλαστές πινακίδες που ανήκαν σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Οι δράστες πριν τη ληστεία χρησιμοποίησαν τα οχήματα για να επισκεφθούν τον χώρο και να κατοπτεύσουν τον χώρο του ξενοδοχείου και ειδικά του κοσμηματοπωλείου.

Αφού άρπαξαν τα κοσμήματα διέφυγαν από το ξενοδοχειακό συγκρότημα με ηλεκτρικά πατίνια και στη συνέχεια με τα νοικιασμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι διωκτικές αρχές πρόκειται για επιβεβαιωμένα μέλη της οργάνωσης «Ροζ Πάνθηρες» που ευθύνονται για μία σειρά από ληστείες σε κοσμηματοπωλεία της Ευρώπης. Ήδη γίνεται έρευνα με βάση και το γενετικό υλικό τους για εμπλοκή τους σε πέντε παρόμοιες ληστείες σε ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες θεωρείται πως έγιναν από τους «Ροζ Πάνθηρες» χωρίς όμως να έχουν εξιχνιαστεί. Και στις πέντε αυτές περιπτώσεις μάλιστα οι ληστές χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους ηλεκτρικά πατίνια.

Οι «Ροζ Πάνθηρες» αρπάζουν κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας από διάσημα κοσμηματοπωλεία της Ευρώπης. Είτε συμμετέχουν σε ληστείες, όπως στην περίπτωση της Χαλκιδικής είτε και σε διαρρήξεις, όπως στην περίπτωση δύο κοσμηματοπωλείων της Αθήνας τα οποία άδειασαν με τη μέθοδο του ριφιφί.

Μετά τη σύλληψη και των δύο αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από voria.gr

