«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία με λεία 580.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της εισβολής τους στο κοσμηματοπωλείο

Newsbomb

«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία με λεία 580.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο

Η στιγμή της ληστείας σε κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής 

GLOMEX
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθησαν στο εξωτερικό δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με την ονομασία «PinkPanthers», για τη μεγάλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο εντός ξενοδοχειακής μονάδας στη Χαλκιδική και η οποία διαπράχθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, με λεία ρολόγια και τιμαλφή αξίας σχεδόν 580.000 ευρώ.

Η ληστεία εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, 48 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είναι δομημένη στα πλαίσια των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Βαλκανικού Οργανωμένου Εγκλήματος, με εξειδίκευση σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής, καθώς και μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με αλλοδαπές αρχές ευρωπαϊκών χωρών και την EUROPOL, τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από 20 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της εισβολής τους στο κοσμηματοπωλείο:

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν εισέλθει στη χώρα μας από το εξωτερικό σε διαφορετικούς χρόνους και χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, προέβησαν στην ενοικίαση οχημάτων, στα οποία τοποθέτησαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, με σκοπό την παρεμπόδιση του εντοπισμού τους από τις Αρχές.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του χώρου, καθώς και στον λεπτομερή σχεδιασμό διάπραξης της ληστείας, ενώ για τη μετάβαση και διαφυγή τους από το κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποίησαν τα οχήματα καθώς και ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη ληστεία, ο 48χρονος, από κοινού με άγνωστο συνεργό του, ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 579.805,75 ευρώ. Παράλληλα, ο 46χρονος, από κοινού με άγνωστη γυναίκα συνεργό, παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, προσποιούμενοι τους επισκέπτες και επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι, ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων οικιών, ενώ διερευνάται η συμμετοχή τους σε παρόμοιες υποθέσεις ένοπλων ληστειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τα έτη 2024 και 2025. Μετά τη σύλληψη του 48χρονου και του 46χρονου, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την έκδοση στη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:24ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη - Φωτογραφίες

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Με λαμπρότητα εορτάστηκε ο αγιασμός των υδάτων σε όλη τη χώρα

13:20ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έγινε κανένας έλεγχος στο μπαρ από το 2020» παραδέχθηκε ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά

13:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Μιλουτίνοφ, πριν το τζάμπολ η απόφαση για Νιλικίνα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια στο Ηράκλειο: Έσπασαν τον σταυρό οι δεκάδες πιστοί

13:09LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην πρωινή ζώνη;

13:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πληρώνει ακριβά τη μετα-Φέργκιουσον εποχή - Το συνολικό ποσό σε αποζημιώσεις

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει»

12:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία με λεία 580.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε νεκρός 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του

12:33LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: Τέλος από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου – Η επόμενη μέρα στον ΑΝΤ1

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας μετά τον αγιασμό των υδάτων:Φως και αλήθεια ως οδηγός προσωπικής και συλλογικής αναγέννησης

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 43χρονος μπήκε σε διαμέρισμα από το παράθυρο και άρπαξε κοσμήματα και κινητό

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι για 48 ώρες

12:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χουάνκαρ για Καραϊσκάκη: «Μου έστελναν μηνύματα ότι θα σκοτώσουν την οικογένεια μου»

11:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η viral ρομποτική οδοντόβουρτσα του TikTok: Καθαρίζει τα δόντια αυτόματα - Βίντεο

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν μπόρεσα να είμαι παρών στις εκδηλώσεις για τα Φώτα, άναψα ένα κερί στο εκκλησάκι της πτέρυγας μάχης, πριν την αναχώρηση

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια στο Νευροκόπι: Βούτηξαν στα παγωμένα νερά για τον Τίμιο Σταυρό

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Γεωργιάδη σε Βαρουφάκη για τη χρήση ecstasy: Ανεύθυνε, Καραγκιόζη, είναι θανατηφόρο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των Υδάτων στην Κωνσταντινούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε νεκρός 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά μετά τις διακοπές στον Παναμά

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Γεωργιάδη σε Βαρουφάκη για τη χρήση ecstasy: Ανεύθυνε, Καραγκιόζη, είναι θανατηφόρο

10:09LIFESTYLE

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η τρομακτική του πρόβλεψη αρχίζει να επιβεβαιώνεται 13 χρόνια μετά

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι για 48 ώρες

12:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία με λεία 580.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο

10:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Hyundai βάζει ανθρωποειδή ρομπότ να εργάζονται στα εργοστάσιά της από το 2028 - Τι είναι το «Atlas»

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

10:15ΚΟΣΜΟΣ

«Δόγμα Donroe» από τον Ντόναλντ Τραμπ: Μετά τη Βενεζουέλα, στο στόχαστρο η Γροιλανδία και άλλες χώρες - Προειδοποίηση για το τέλος του ΝΑΤΟ

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη - Φωτογραφίες

14:06WHAT THE FACT

Τόκιο: Σε αυτό το κατάστημα μπορείς να… κλέψεις ό,τι θέλεις – Όμως, υπό έναν αυστηρό όρο

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Από ανακοπή καρδιάς λόγω υποθερμίας ο θάνατος του πυροσβέστη

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των Υδάτων στην Κωνσταντινούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ