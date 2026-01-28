Πάτρα: 20χρονος επιτέθηκε σε 19χρονη για να τη ληστέψει - Της άρπαξε χρυσή αλυσίδα

Στόχος επίθεσης ληστή έγινε το βράδυ της Τρίτης (27/01) 19χρονη γυναίκα στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Φαβιέρου και Κωνσταντινουπόλεως, όταν 20χρονος Ρομά προσέγγισε τη νεαρή γυναίκα, και ενώ περπατούσε αμέριμνη στο δρόμο της άρπαξε χρυσή αλυσίδα από το λαιμό, αξίας 1.000 ευρώ.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ και ο δράστης ταυτοποιήθηκε από την Ασφάλεια και αναζητείται για να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Ο δράστης φέρεται να είναι γνωστός των αρχών, καθώς τις έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές για παρόμοια αδικήματα, σύμφωνα με το tempo24.news.

