Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στο Περιστέρι – Πελάτης... «τσιλιαδόρος»

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας και μία γυναίκα εισέβαλαν στην επιχείρηση και υπό την απειλή όπλου, ανάγκασαν τον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο.

Εντός του καταστήματος βρισκόταν και ένας... πελάτης, ο οποίος αποχώρησε ψύχραιμα χωρίς να δείξει φόβο πάρα το γεγονός ότι ήταν σε εξέλιξη ένοπλη ληστεία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε ρόλο συνεργού. Λίγα λεπτά μετά τη ληστεία εμφανίστηκε να οδηγεί ταξί, στο οποίο επιβιβάστηκαν οι δύο δράστες προκειμένου να διαφύγουν από το σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες, αξιοποιώντας τις περιγραφές και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, εντόπισαν και συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Τα χρήματα που αφαιρέθηκαν επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη του πρακτορείου.

