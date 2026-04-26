Άλιμος: Συνελήφθησαν οπλισμένοι ανήλικοι που λήστευαν περίπτερα και επιχειρήσεις

Στα σπίτια τους βρέθηκαν μαχαίρια, αλυσοπρίονο, πλαστικό περίστροφο και εργαλεία, ενώ το όπλο που χρησιμοποιούσαν ήταν ψεύτικο.

Ο φόβος και ο τρόμος είχαν γίνει δύο ανήλικοι που λήστευαν με όπλο και χατζάρα περίπτερα και μικρές επιχειρήσεις στα νότια προάστια.

Η παράνομη δράση τους καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας των επιχειρήσεων που μπήκαν στο στόχαστρό τους.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Mega στο βραδινό δελτίο ειδήσεων ο ένας από τους δράστες, με το όπλο στο χέρι, φαίνεται να απειλεί τον υπάλληλο περιπτέρου στην Αργυρούπολη και να αποσπά χρήματα ενώ με αυτή την χαντζάρα απείλησαν υπάλληλους σε ακόμη 4 επιχειρήσεις. Στην Ηλιούπολη όταν υπάλληλος περίπτερου προσπάθησε να αμυνθεί ο δράστης τον τραυμάτισε στο χέρι.

Η σύλληψη

Πριν από μια εβδομάδα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Ο 17χρονος δράστης άρχισε να αντιστέκεται και να χτυπά με κλωτσιές και μπουνιές τον έναν αστυνομικό, ο οποίος διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Οι δύο ανήλικοι χρησιμοποιούσαν μια κλεμμένη μοτοσικλέτα, φρόντιζαν να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους φορώντας κράνη και κουκούλες full face και «χτυπούσαν» αστραπιαία.

Σε έφοδο που έγινε στα σπίτια τους εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων -4- μαχαίρια, ένα αλυσοπρίονο ένα πλαστικό περίστροφο, σφυρί και κατσαβίδια.

Το όπλο που χρησιμοποιούσαν διαπιστώθηκε πως ήταν ψεύτικο. Από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας.

