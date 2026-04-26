Άλιμος: Συνελήφθησαν οπλισμένοι ανήλικοι που λήστευαν περίπτερα και επιχειρήσεις

Οι ανήλικοι απειλούσαν τα θύματά τους με όπλο και χατζάρα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο ανήλικοι λήστευαν περίπτερα και μικρές επιχειρήσεις στα νότια προάστια με όπλο και χατζάρα.
  • Η παράνομη δράση τους καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και επιβεβαιώθηκε από βίντεο ντοκουμέντο.
  • Οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν κλεμμένη μοτοσικλέτα και φορούσαν κράνη και κουκούλες για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους.
  • Κατά τη σύλληψη, ένας 17χρονος αντιστάθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό που μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο.
  • Στα σπίτια τους βρέθηκαν μαχαίρια, αλυσοπρίονο, πλαστικό περίστροφο και εργαλεία, ενώ το όπλο που χρησιμοποιούσαν ήταν ψεύτικο.
Snapshot powered by AI

Ο φόβος και ο τρόμος είχαν γίνει δύο ανήλικοι που λήστευαν με όπλο και χατζάρα περίπτερα και μικρές επιχειρήσεις στα νότια προάστια.

Η παράνομη δράση τους καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας των επιχειρήσεων που μπήκαν στο στόχαστρό τους.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Mega στο βραδινό δελτίο ειδήσεων ο ένας από τους δράστες, με το όπλο στο χέρι, φαίνεται να απειλεί τον υπάλληλο περιπτέρου στην Αργυρούπολη και να αποσπά χρήματα ενώ με αυτή την χαντζάρα απείλησαν υπάλληλους σε ακόμη 4 επιχειρήσεις. Στην Ηλιούπολη όταν υπάλληλος περίπτερου προσπάθησε να αμυνθεί ο δράστης τον τραυμάτισε στο χέρι.

Δείτε το βίντεο:

Η σύλληψη

Πριν από μια εβδομάδα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Ο 17χρονος δράστης άρχισε να αντιστέκεται και να χτυπά με κλωτσιές και μπουνιές τον έναν αστυνομικό, ο οποίος διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Οι δύο ανήλικοι χρησιμοποιούσαν μια κλεμμένη μοτοσικλέτα, φρόντιζαν να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους φορώντας κράνη και κουκούλες full face και «χτυπούσαν» αστραπιαία.

Σε έφοδο που έγινε στα σπίτια τους εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων -4- μαχαίρια, ένα αλυσοπρίονο ένα πλαστικό περίστροφο, σφυρί και κατσαβίδια.

Το όπλο που χρησιμοποιούσαν διαπιστώθηκε πως ήταν ψεύτικο. Από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15ΚΟΣΜΟΣ

Θηριώδης θαλαμηγός Ρώσου ολιγάρχη πέρασε ανενόχλητη από τα Στενά του Ορμούζ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,7 εκατ. ευρώ

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 0-1: «Βρυχάται» το λιοντάρι για τη σωτηρία!

22:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έλενα Ξυδιά: Η «ιπτάμενη πιανίστρια», παίζει πιάνο στα πιο απίθανα μέρη – «Μπορούμε και στο φεγγάρι»

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Μπάκιγχαμ: Κανονικά η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

21:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα - Στη Ρωσία μεταβαίνει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

21:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική πόλο γυναικών: Σημαντική φιλική νίκη επί της Ουγγαρίας

21:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέος ισχυρός σεισμός 4 Ρίχτερ στο Λασίθι

21:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Συνελήφθησαν οπλισμένοι ανήλικοι που λήστευαν περίπτερα και επιχειρήσεις

21:34LIFESTYLE

Κέιτ Χάντσον: Γιατί έκανε διάλειμμα μετά την ήττα στα Όσκαρ

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιος μαυροπελαργός εμφανίστηκε στα νερά της Κάρλας

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Τερατογενέσεις: Τα παιδιά και οι εκτρώσεις του Τσερνόμπιλ

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συνάντηση του Πούτιν με τον ΥΠΕΞ τη Δευτέρα στη Μόσχα

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συνεργάτες του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας τρέχουν να βγάλουν τα πλούτη τους στο εξωτερικό

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Κι άλλος νεκρός «μάρτυρας» για τα UFO: Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέθανε πριν καταθέσει στο Κογκρέσο

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volley League: Εύκολη ισοφάριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη

20:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικη Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα – Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,7 εκατ. ευρώ

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Κι άλλος νεκρός «μάρτυρας» για τα UFO: Βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πέθανε πριν καταθέσει στο Κογκρέσο

18:33LIFESTYLE

The Voice: Ο Νίκος Αλιάγας τραγούδησε τον «Μέτοικο» και η Λάρα Φαμπιάν γύρισε αμέσως την καρέκλα της - Βίντεο

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή περιπέτεια για μοναχό: Επιβίωσε τραυματισμένος για 3 μέρες μέσα σε σπηλιά

18:18LIFESTYLE

«Μαρούσκα» για πάντα; Ο ρόλος στους «Δυο Ξένους» που κόστισε «ακριβά» στην Καλλιόπη Ταχτσόγλου

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει με νοικιασμένο όχημα στο ραντεβού θανάτου

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Τερατογενέσεις: Τα παιδιά και οι εκτρώσεις του Τσερνόμπιλ

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους χριστιανούς, είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο» - Νέες αποκαλύψεις Τραμπ για τον δράστη της επίθεσης

21:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Συνελήφθησαν οπλισμένοι ανήλικοι που λήστευαν περίπτερα και επιχειρήσεις

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σφοδρό τροχαίο στο Δερβένι – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

17:05ΕΛΛΑΔΑ

ΟΦΗ: Νύφη σταμάτησε με κόρνα το γαμήλιο γλέντι για να πανηγυρίσει τo Κύπελλο - BINTEO

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Στη σκιά του Τσέρνομπιλ: Το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας επάνω στο ρήγμα της Ανατολίας - Οι φόβοι για απόβλητα και ...όπλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ