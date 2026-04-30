Κολωνός: 73χρονος συνελήφθη για απόπειρα ληστείας σε κατάστημα

Snapshot Ένας 73χρονος συνελήφθη στον Κολωνό για απόπειρα ληστείας με χρήση περιστρόφου σε κατάστημα.

Ο δράστης απείλησε τον υπάλληλο για να αρπάξει χρήματα, αλλά ο υπάλληλος αντέδρασε και ο 73χρονος διέφυγε.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, εντόπισε και συνέλαβε τον άνδρα λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε στην απόπειρα ληστείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στον Κολωνό, ένας 73χρονος συνελήφθη την Τετάρτη το πρωί για απόπειρα ληστείας σε κατάστημα της περιοχής. Ο ηλικιωμένος επιχείρησε να αρπάξει χρήματα απειλώντας τον υπάλληλο με περίστροφο, αλλά τελικά συνελήφθη μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 73χρονος μπήκε στο κατάστημα και απείλησε τον υπάλληλο χρησιμοποιώντας ένα περίστροφο, ζητώντας του χρήματα. Ο υπάλληλος ωστόσο αντέδρασε, με αποτέλεσμα ο δράστης να εγκαταλείψει το σημείο άμεσα. Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε άμεσα και ξεκίνησε αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν τον 73χρονο λίγη ώρα μετά το περιστατικό και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του κατασχέθηκε το περίστροφο που είχε χρησιμοποιήσει για την απόπειρα ληστείας. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τυχόν συμμετοχή του δράστη σε άλλες παράνομες ενέργειες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες χτες (29-4-2026) στην περιοχή του Κολωνού, 73χρονος ημεδαπός που αποπειράθηκε να ληστέψει υπάλληλο καταστήματος με την απειλή περιστρόφου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 73χρονος, πρωινές ώρες της 29-4-2026, εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή του Κολωνού όπου με την απειλή χρήσης περιστρόφου προσέγγισε τον υπάλληλο και του ζήτησε χρηματικό ποσό.

Ο υπάλληλος αντέδρασε και ο 73χρονος διέφυγε ενώ ενημερώθηκε άμεσα και το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνού, εντόπισαν τον 73χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Στη συνέχεια, σε έρευνα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την απόπειρα ληστείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.