Πόρτο Ράφτη: Καταγγελία 36χρονης για ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της – «Με χτύπησε στο κεφάλι»

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε, αυτή τη φορά στο Πόρτο Ράφτη, από μία 36χρονη γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα επίθεσης από τον σύντροφό της το βράδυ της Παρασκευής 1η Μαϊου

Σύμφωνα με πληροφορίες η 36χρονη κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα στο κεφάλι από το σύζυγό της. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της γυναίκας στο Πόρτο Ράφτη όπου τους είπε ότι ο σύζυγος της τη χτύπησε στο πάνω μέρος του κεφαλιού της, ενώ φαίνεται ότι είχε και ένα καρούμπαλο στη δεξιά πλευρά.

Η 36χρονη υποστήριξε ότι ο σύντροφός της τη χτύπησε στο πάνω μέρος του κεφαλιού και στη συνέχεια αποχώρησε από την οικία. Όπως ανέφερε, δεν μπόρεσε να μεταβεί άμεσα στο αστυνομικό τμήμα, καθώς βρισκόταν μαζί με το μωρό της.

Την επόμενη ημέρα, η γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου, όπου προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του συντρόφου της για ενδοοικογενειακή βία, χωρίς ωστόσο να ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Όπως κατέθεσε, δέχθηκε δύο έως τρία χτυπήματα, εκ των οποίων δύο στο κεφάλι και ένα στον αυχένα, ενώ διαπίστωσε τραυματισμό και στο αριστερό της αυτί. Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση.