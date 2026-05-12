Δύο ένοπλες ληστείες με κοινό τρόμο δράσης – Εξετάζεται να είναι οι ίδιοι και στο Μεσολόγγι

Στην Τιθορέα ομάδα ληστών, με βαρύ οπλισμό και απόλυτη ψυχραιμία, εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζας την ώρα που είχε μόλις φτάσει η χρηματαποστολή. Οι τρεις ληστές που είχαν πάνω τους ούζι, καλάσνικοφ και πιστόλι, άρπαξαν 200.000 ευρώ, βγήκαν από την τράπεζα και κινήθηκαν προς το αυτοκίνητο διαφυγής το οποίο είχαν κλέψει λίγες ώρες πριν.

Ο ένας για να μην κινήσει υποψίες κρατούσε μαγκούρα και έκανε πως κουτσαίνει. Και οι δυο φορούσαν περούκες, μαντήλια, καπέλα και επικοινωνούσαν με ασυρμάτους. Κάλυψαν χαρακτηριστικά προσώπου αλλά και σωματοδομή προσπαθώντας να δυσκολέψουν το έργο της αστυνομίας. Λίγες ώρες αργότερα το όχημά τους εντοπίστηκε στη Φθιώτιδα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας με κατεύθυνση προς το Ζεμενό. Περίπου 50 χλμ. απόσταση από την τράπεζα που σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση.

Στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, δυο ένοπλοι εισέβαλλαν σε υποκατάστημα τράπεζας αρπάζοντας 200.000 ευρώ. Ο ένας εκ των δύο προσποιήθηκε πως η πόρτα είχε τεχνικό πρόβλημα. Με παραπλανητική χειρονομία, έγνεψε σε υπάλληλο του καταστήματος να τον βοηθήσει. Ο υπάλληλος, ανυποψίαστος, άνοιξε την πόρτα. Έτσι οι ληστές πέρασαν το κατώφλι της τράπεζας, κρατώντας βαριά όπλα.

Άρπαξαν τη λεία τους και έφυγαν ανενόχλητοι. Οι αστυνομικοί εντόπισαν λίγες ώρες μετά δυο μηχανές που εκτιμάται πως χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες. Η μία βρέθηκε στα Σταμνά, η άλλη στη Μακρυνεία. Δεν αποκλείεται να είναι οι ίδιοι ένοπλοι ληστές που χτύπησαν και στην Τιθορέα.