Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία

Δύο εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα

Γιάννης Καλύβας

  • Συνελήφθησαν τρία μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπρα ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο 43χρονος είχε δραπετεύσει το 2022 από το Κατάστημα Κράτησης Λάρισας και αντιστάθηκε στη σύλληψη.
  • Οι δράστες παραβίασαν μπαλκονόπορτα, χρησιμοποίησαν όπλα και άσκησαν σωματική βία για να αφαιρέσουν χρήματα και αντικείμενα.
  • Κατασχέθηκαν όπλο κρότου, κλεμμένα ρολόγια, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα από τη ληστεία.
  • Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτικές αρχές και παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους.
Στη σύλληψη τριών ατόμων, μελών εγκληματικής ομάδας, που βρίσκονται πίσω από ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για έναν 43χρονο, έναν 32χρονο και έναν 31χρονο, όλοι υπήκοοι Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας, σε συνδυασμό με ληστεία κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, απόδραση κρατουμένου, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών

Ειδικότερα, ύστερα από αξιοποίηση εντοπίστηκε ο 43χρονος, ο οποίος είχε δραπετεύσει από το 2022 από το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, να βγαίνει από οικοδομή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν αντιστάθηκε σθεναρά, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε ο 32χρονος να βγαίνει από το ίδιο κτίριο, ο οποίος επίσης αντιστάθηκε στον έλεγχο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Κατά τη σύλληψή του μάλιστα, προσκόμισε ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε έφερε πλαστές σφραγίδες εισόδου- εξόδου.

Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δυο κατηγορούμενοι διέμεναν σε συγκοινωνούντα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, μαζί με 31χρονο συνεργό τους, ο οποίος εντοπίστηκε να κρύβεται σε παρακείμενη εγκαταλελειμμένη διώροφη μονοκατοικίας στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου, οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε μονοκατοικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου αφού αναρριχήθηκαν στον πρώτο όροφο και παραβίασαν την μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου εισήλθαν στο εσωτερικό της οικίας.

Εκεί, με την απειλή χρήσης όπλων που έφεραν οι δυο εξ αυτών και με την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος του ιδιοκτήτη, απέσπασαν από την κατοχή του ρολόι χειρός, ενώ παράλληλα αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.800 ευρώ. Στη συνέχεια, οδήγησαν τον ιδιοκτήτη και την σύζυγό του σε χώρο υπνοδωματίου στο ισόγειο της οικίας και τους κλείδωσαν στο εσωτερικό του.

Από τις σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και από τις έρευνες σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι κρότου, με γεμιστήρα κενού φυσιγγίων με δυνατότητα εκτόξευσης φωτοβολίδων,
  • σάκος χειρός, που περιείχε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, διάφορα είδη ρουχισμού και δελτίο ταυτότητας,
  • 2 κινητά τηλέφωνα,
  • κάρτα sim,
  • 4 ρολόγια χειρός και χρυσίζον δαχτυλίδι, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως αντικείμενα προερχόμενα από την ανωτέρω ληστεία,
  • 3 γάντια εργασίας χειρός,
  • 2 μάσκες προστασίας προσώπου με βαλβίδα,
  • 3 μεταλλικά κατσαβίδια χειρός,
  • 2 προστατευτικά κράνη κεφαλής μοτοσικλετιστή,
  • το χρηματικό ποσό των -450- ευρώ.

Παράλληλα, κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα, τα κλειδιά και η άδεια κυκλοφορίας της οποίας βρέθηκαν σε ένα εκ των διαμερισμάτων, με σκοπό τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής της στις υπό έρευνα ή σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Επισημαίνεται ότι, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας για απόδραση κρατουμένου, η οποία έλαβε χώρα στη Λάρισα την 02/04/2022, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο κατάστημα κράτησης μετά από άδεια που του χορηγήθηκε. Σε βάρος των άλλων δυο κατηγορουμένων εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου και παραμονής στη Χώρα.

Επισημαίνεται ότι, ο 43χρονος και ο 32χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Παραπέμφθηκαν άπαντες να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Πήραν προθεσμία για Δευτέρα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

