Συμμορίες ανηλίκων λήστευαν και τρομοκρατούσαν ηλικιωμένους στον ΗΣΑΠ - Βίντεο-ντοκουμέντο

Συμμορίες ανηλίκων είχαν στήσει καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ, βάζοντας στο στόχαστρο ηλικιωμένους και ανυποψίαστους επιβάτες. Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει στο έδαφος όταν δράστης τής τραβά τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

Όπως παρουσιάζει ρεπορτάζ του Mega, ηλικιωμένη γυναίκα μόλις έχει βγει από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, στον Περισσό. Ο ανήλικος δράστης της έχει στήσει καρτέρι και μόλις την πλησιάζει, την αιφνιδιάζει και της αρπάζει τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

Είναι μια από τις δεκάδες επιθέσεις που πραγματοποίησε η συμμορία των τεσσάρων ατόμων που στοχοποιούσε τα θύματα του στον σταθμό του ηλεκτρικού.

Πρόσφατα, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες αποτελούνταν από νεαρά άτομα τα οποία έβαζαν στόχο ανυποψίαστους πολίτες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ. Αποσπούσαν χρήματα και τιμαλφή με ιδιαίτερη βιαιότητα.

Η δεύτερη σπείρα, αποτελούμενη από πέντε μέλη, ακολουθούσε ευάλωτα θύματα αμέσως μόλις έβγαιναν από τα βαγόνια. Η ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε πως είχαν διαπράξει τουλάχιστον έξι ληστείες σε βάθος έξι μηνών.

Οι μαρτυρίες των επιβατών αποκαλύπτουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι δράστες.

«Είχαν κόψει την τσάντα με νυστέρι από κάτω. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι ταυτότητες, διπλώματα». Οι επιτήδειοι άρπαζαν ακόμη και τσάντες σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Οι διωκτικές Αρχές ερευνούσαν επί μήνες την δράση τους και τελικά έφτασαν στα ίχνη των ληστών. Ταυτοποίησαν και τους εννέα εμπλεκόμενους ανήλικους, βάζοντας τέλος στην ανεξέλεγκτη δράση τους στα βαγόνια και τις αποβάθρες.