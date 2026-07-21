Πρέβεζα: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Snapshot Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληία σε κοσματοπωλείο στην Πρέβεζα που έγινε τον Δεκέμβ του 2025.

Ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοποί ως δράστες, οι οποίοι κατηγορούνται για ληστεία συναυτουργία παραβάσεις όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα με άγνωστο συνεργό, απείλησαν με όπλα και αφαίρεσαν κοσμήματα μετά από καταστροφή προθηκών.

Χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα με πλαστή πινακίδα, το οποίο ακινητοποιήθηκε κατά τη διαφυγή, και στη συνέχεια έκλεψαν άλλο όχημα απειλώντας τον ιδιοκτήτη.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Εξιχνιάστηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας, ένοπλη ληστεία που έλαβε χώρα σε περιοχή της Πρέβεζας τον Δεκέμβριο του 2025.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 2 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, παραβάσεις περί όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι, μαζί με άγνωστο συνεργό τους, εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο και με την απειλή όπλων που έφεραν, έθραυσαν προθήκες από όπου αφαίρεσαν κοσμήματα και χρυσαφικά.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, το όχημα που χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη της ληστείας, το οποίο είχε κλαπεί μία εβδομάδα νωρίτερα από περιοχή της Αθήνας και έφερε πλαστή πινακίδα, ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή με άλλο όχημα, το οποίο αφαίρεσαν από τον ιδιοκτήτη με την απειλή των όπλων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

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