Σύρος: Όλα όσα έγιναν στην αναπαράσταση του εγκλήματος – Τα στοιχεία που «δείχνουν» ληστεία

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 41χρονης διασώστριας, στη Σύρο – Τι προέκυψε από την αναπαράσταση της φονικής συμπλοκής στο σπίτι

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Σύρος: Όλα όσα έγιναν στην αναπαράσταση του εγκλήματος – Τα στοιχεία που «δείχνουν» ληστεία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν το «παζλ» των τελευταίων στιγμών της ζωής της και να εξακριβώσουν με ακρίβεια τι συνέβη στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Το πρωί του Σαββάτου (25/07), πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον χώρο του εγκλήματος, παρουσία του άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος και της συζύγου του. Η διαδικασία κράτησε περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews.com.

Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό το σπιτιού. Οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, στοιχείο που, σε συνδυασμό με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, φαίνεται να ενισχύει εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού.

Αν και οι δύο οδηγήθηκαν την Παρασκευή (24/07) ενώπιον της εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, η δικαστική λειτουργός έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και έδωσε εντολή να συνεχιστεί η προανακριτική διαδικασία, χωρίς να ασκηθούν ακόμη ποινικές διώξεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ – καρέ προκειμένου να ανασυνθέσουν όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας. Η 41χρονη καταγράφεται να φτάνει έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της στολής του ΕΚΑΒ, γάντια και έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Άφησε το σακίδιο μερικά μέτρα από την είσοδο και παρέμεινε για αρκετή ώρα έξω από την κατοικία, πριν τελικά χτυπήσει το κουδούνι. Οι Αρχές εξετάζουν, επίσης, το γεγονός ότι φέρεται να χρησιμοποίησε μία πλαστική σακούλα για να πιέσει το κουδούνι, παρ’ ότι φορούσε ήδη γάντια. Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι μέσα στο σακίδιο βρέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός, ενώ, η γυναίκα φέρεται να κρατούσε και μαχαίρι.

Την πόρτα φαίνεται να άνοιξε η σύντροφος του 41χρονου, η οποία φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και να τραυματίστηκε ελαφρά. Στη συνέχεια, ο 41χρονος βγήκε από το εσωτερικό του σπιτιού, άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και τραυμάτισε τη διασώστρια στην πλάτη. Η συμπλοκή μεταφέρθηκε αμέσως μετά στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, όπου φέρεται να ακολούθησε καταδίωξη, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα.

Οι ερευνητές εξετάζουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο 41χρονος εκτόξευσε διάφορα αντικείμενα προς τη γυναίκα, μεταξύ αυτών μία γλάστρα που την τραυμάτισε στο κεφάλι, ενώ, στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα. Η 41χρονη κατέρρευσε λίγο αργότερα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά της τραύματα.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων. Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι, όπου, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, το θύμα τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.

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