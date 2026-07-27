Σύρος: «Αποκλείεται η ληστεία», λέει η δικηγόρος της οικογένειας της 42χρονης – Ανοίγουν τα κινητά

Η οικογένεια της 42άχρονης διασώστριας που δολοφονήθηκε στη Σύρο, περιμένει εντός των επόμενων ημερών κρίσιμες απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και τα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων όλων των εμπλεκομένων. Από αυτήν τη διαδικασία δεν εξαιρούνται δυνητικά και τα παιδιά του θύματος αλλά και εκείνα του ζευγαριού που ενεπλάκη στην υπόθεση, καθώς γνωρίζονταν κι έκαναν παρέα, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Οι οικογενειακές σχέσεις και οι άγνωστες πτυχές της υπόθεσης που ερευνούν οι Αρχές – Θα «μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη (28/07) μετά τις 11:00, ενώ, στις 14:00 θα τελεστεί η κηδεία της άτυχης γυναίκας στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης.

«Περιμένουμε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου μέσα στις επόμενες ημέρες, να ανοίξουν τα τηλέφωνα ώστε να δούμε τι στοιχεία μπορούν να προκύψουν», ανέφερε η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας της διασώστριας, Μαριζάννα Κίκιρη, μιλώντας στο Newsbomb για τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Όπως εξήγησε, τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του «παζλ», καθώς μέσα από τις επικοινωνίες, τα μηνύματα και τα δεδομένα που θα ανακτηθούν, πιθανότατα να φωτιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

«Αποκλείεται η περίπτωση της ληστείας. Πήγε μέρα – μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς να κλέψει; Ακούστε, είναι ποτέ δυνατόν να το έκανε αυτό; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα», επανέλαβε. Παράλληλα, επεσήμανε ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση και πως χρειάζεται υπομονή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να προκύψουν τα στοιχεία που θα δώσουν απαντήσεις. «Περιμένουμε τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα», τόνισε η κυρία Κίκιρη.

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