Σπάρτη: Θρασύτατοι ληστές εισέβαλαν σε σπίτι 63χρονου - Τον χτύπησαν, ξύπνησε η 90χρονη μάνα του

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου στη Σπάρτη, όταν τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι όπου διαμένουν ένας 63χρονος με την 90χρονη μητέρα του. Οι δράστες μπήκαν στην κατοικία περίπου στις 03:30.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ακινητοποίησαν τον 63χρονο με τη βία και του πήραν τη χρυσή αλυσίδα με τον σταυρό που φορούσε. Από τη φασαρία ξύπνησε η 90χρονη μητέρα του.

Οι δράστες δεν άσκησαν βία σε βάρος της, ωστόσο πήραν την τσάντα της, η οποία περιείχε 70 ευρώ, και τράπηκαν σε φυγή.

Οι τρεις άνδρες αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη.