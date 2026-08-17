Χαλκίδα: 19χρονος λήστεψε με την απειλή σωματικής βιας 21χρονο για 20 ευρώ

Snapshot Ένας 19χρονος λήστεψε με απειλή σωματικής βίας έναν 21χρονο στη Χαλκίδα, αποσπώντας 20 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε άμεσα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Ο δράστης συνελήφθη το πρωί της επόμενης ημέρας από άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας.

Ο 19χρονος έχει προηγούμενα για παρόμοια αδικήματα και υποθέσεις ναρκωτικών.

Η δικογραφία σε βάρος του υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας. Snapshot powered by AI

Άμεσα εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (16/8) στην πόλη, με δράστη έναν 19χρονο Έλληνα.

Ειδικότερα, ο 19χρονος προσέγγισε έναν 21χρονο και με την απειλή σωματικής βίας τον εξανάγκασε να ανοίξει το πορτοφόλι του, αποσπώντας το ποσό των 20 ευρώ.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν άμεσα τα στοιχεία του δράστη, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (17/8) από άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 19χρονος έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα αλλά και για υποθέσεις ναρκωτικών. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

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